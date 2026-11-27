Με μια εικόνα που θα έχει έντονο συμβολισμό για το Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υποδοχή της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας, «ΝΕΑΡΧΟΣ», στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά, τον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν θα έχει η ιστορική τριήρης και το θωρηκτό «Αβέρωφ», όπως στην τελετή υποδοχής της πρώτης ελληνικής FDI, αλλά η πρώτη Belharra που άνοιξε τον δρόμο για τη νέα εποχή: η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ».

Μάλιστα, η άφιξη του «ΝΕΑΡΧΟΥ» συμπίπτει χρονικά με την επίσημη επιχειρησιακή ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ» στον ελληνικό Στόλο, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η πρώτη FDI ολοκληρώνει τη διαδικασία επιχειρησιακής της αξιολόγησης.

Το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου, ο «ΚΙΜΩΝ» αναμένεται να βρίσκεται στον Σαρωνικό για να συναντήσει τον «ΝΕΑΡΧΟ» και να τον συνοδεύσει στην πορεία του προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Στην υποδοχή αναμένεται να συμμετάσχουν και άλλα πολεμικά πλοία, δημιουργώντας ένα τελετουργικό αντίστοιχο με εκείνο που είχε οργανωθεί τον Ιανουάριο του 2026 για την άφιξη της πρώτης Belharra.

Τότε, η υποδοχή του «ΚΙΜΩΝΑ» είχε πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη επισημότητα, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ενώ το παρών είχε δώσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τελετή για τον «ΝΕΑΡΧΟ» θα έχει διαφορετική εικόνα, καθώς το συμβολικό στοιχείο θα είναι η συνάντηση των δύο πρώτων ελληνικών φρεγατών της κλάσης FDI: του πλοίου που εγκαινίασε την παρουσία των Belharra στον ελληνικό Στόλο και εκείνου που έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, με την εικόνα από τις δύο ανάστροφες πλώρες να αναμένεται ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Από τη Λοριάν στη Βρέστη

Η επίσημη παράδοση του «ΝΕΑΡΧΟΥ» και η ύψωση της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Στις 12 Νοεμβρίου η φρεγάτα απέπλευσε από τη Λοριάν με προορισμό τη ναυτική βάση της Βρέστης. Εκεί πραγματοποιήθηκε η διαδικασία φόρτωσης του προβλεπόμενου οπλισμού της, ώστε να αναχωρήσει για την Ελλάδα πλήρως εξοπλισμένη, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αποτελεί το τελευταίο σημαντικό στάδιο πριν από το ταξίδι επιστροφής.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του «ΝΕΑΡΧΟΥ» είναι ότι αποτελεί την πρώτη ελληνική FDI που παραδίδεται εξαρχής στη διαμόρφωση Standard 2, με αναβαθμισμένες δυνατότητες μάχης και ολοκληρωμένη διασύνδεση των οπλικών συστημάτων της.

Στο οπλοστάσιό της περιλαμβάνονται:

32 κελιά κάθετης εκτόξευσης Sylver A50, για πυραύλους αεράμυνας Aster 30.

Σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM, με εκτοξευτή 21 θέσεων, ενσωματωμένο στο σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS.

8 αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C, για την προσβολή εχθρικών μονάδων επιφανείας.

Ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, για την αντιμετώπιση υποβρυχίων.

Πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών.

Δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ξεχωρίζει το ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών Sea Fire της Thales, ενώ για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο διαθέτει τα συστήματα σόναρ Kingklip και CAPTAS-4.

Η διαφορά της διαμόρφωσης Standard 2 δεν είναι απλώς αριθμητική, δηλαδή η προσθήκη περισσότερων όπλων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η διασύνδεση των συστημάτων και η δυνατότητα του SETIS να διαχειρίζεται συνολικά τις πληροφορίες από τους αισθητήρες και τα οπλικά συστήματα του πλοίου, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών.

ΠΗΓΗ NAVALGROUP

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Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι η πρώτη ελληνική FDI που παραδίδεται σε αυτή τη διαμόρφωση, σε αντίθεση με τον «ΚΙΜΩΝΑ», ο οποίος ακολουθεί διαφορετικό αρχικό χρονοδιάγραμμα διαμόρφωσης και ενσωμάτωσης των συστημάτων του.

Στα χνάρια του «ΚΙΜΩΝΑ» για την επιχειρησιακή ένταξη

Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα ακολουθήσει τα χνάρια του «ΚΙΜΩΝΑ», προκειμένου να περάσει από το στάδιο της παραλαβής και της ένταξης στη δύναμη του Στόλου στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίησή του.

Σε αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερη σημασία θα έχει η μεταφορά της εμπειρίας που έχει αποκτήσει το πλήρωμα του «ΚΙΜΩΝΑ» από την πρώτη περίοδο παρουσίας του στα ελληνικά νερά.

Η πρώτη ελληνική Belharra έχει ήδη διανύσει μια σημαντική διαδρομή από την παράδοσή της και τον κατάπλου στην Ελλάδα μέχρι την επιχειρησιακή αξιοποίησή της. Σημαντικός σταθμός σε αυτή την πορεία ήταν και η αποστολή της στην Ανατολική Μεσόγειο, με την παρουσία της στην Κύπρο, όπου δοκιμάστηκε στην πράξη ο ρόλος της σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Τα διδάγματα από αυτή την πορεία, από την εξοικείωση του πληρώματος με τα συστήματα της φρεγάτας μέχρι τη συμμετοχή σε επιχειρησιακές αποστολές, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τον «ΝΕΑΡΧΟ».

Η εμπειρία αυτή αναμένεται να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση και στην επιχειρησιακή προετοιμασία του νέου πληρώματος, ώστε η δεύτερη ελληνική FDI να περάσει ταχύτερα στα επόμενα στάδια αξιοποίησης των δυνατοτήτων της.

Άλλωστε, ο στόχος του Πολεμικού Ναυτικού δεν είναι απλώς να προσθέσει ακόμη μία σύγχρονη φρεγάτα στη δύναμή του, αλλά να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες μιας νέας γενιάς πολεμικών πλοίων, με προηγμένα ραντάρ, αντιαεροπορικά όπλα μεγάλης εμβέλειας και ολοκληρωμένες δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Με τον «ΚΙΜΩΝΑ» και τον «ΝΕΑΡΧΟ» στον ελληνικό Στόλο, το πρόγραμμα των τεσσάρων FDI περνά πλέον σε μια νέα φάση. Επόμενος σταθμός είναι ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» με την τελετή παράδοσης να πραγματοποιείται στη Λοριάν στις 17 Δεκεμβρίου, και θα ακολουθήσει ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» το 2028.