Έρχεται ο νέος εξωδικαστικός για περισσότερους οφειλέτες - 500+ αιτήσεις την ημέρα για τις 72 δόσεις

Τις επόμενες ημέρες ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που φέρνει διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων καθώς το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται στις 5.000 από τις 10.000 ευρώ.

Με το νέο όριο εκτιμάται ότι μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό επιπλέον 300.000 οφειλέτες και να αποπληρώσουν σε έως 240 μηνιαίες δόσεις τα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις τα χρέη σε τράπεζες και servicers με δυνατότητα διαγραφής μέρους της οφειλής με βάση το οικονομικό προφίλ.

Η διαδικασία για την ένταξη στον εξωδικαστικό πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου ο οφειλέτης δηλώνει τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του και με βάση τα στοιχεία αυτά, ειδικός αλγόριθμος παράγει πρόταση ρύθμισης, η οποία προσαρμόζεται στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής του οφειλέτη. Για την υπαγωγή στο μηχανισμό απαιτείται πλήρη οικονομική αποτύπωση, συγκέντρωση δικαιολογητικών, αναμονή έως την έκδοση της πρότασης και συναίνεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε Δημόσιο, ΕΦΚΑ και πιστωτές να έχουν πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη.

Πάνω από 500 αιτήσεις την ημέρα για τις 72 δόσεις

Την ίδια ώρα ενδιαφέρον καταγράφεται για τη ρύθμιση των 72 δόσεων καθώς από το περασμένο Σάββατο, όταν τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή πάνω από 500 ημερησίως. Πάντως το ζητούμενο είναι πόσοι από τους δυνητικά 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 31,5 δισ. ευρώ θα αξιοποιήσουν τη ρύθμιση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, παρέμειναν αρρύθμιστες στις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να είναι ανεξόφλητες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη νέα έκτακτη ρύθμιση. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν προηγουμένως τακτοποιηθεί, μέσω της πάγιας ρύθμισης ή να έχουν εξοφληθεί οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Η υπαγωγή ολοκληρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή μεταξύ του εξωδικαστικού και της ρύθμισης των 72 δόσεων εξαρτάται από το προφίλ και το ύψος των οφειλών κάθε πολίτη. Σε κάθε περίπτωση οι 72 δόσεις αποτελούν την πιο απλή και γρήγορη λύση για όσους έχουν αποκλειστικά φορολογικές οφειλές, προσφέρουν σταθερό αριθμό δόσεων, άμεση ένταξη και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός απευθύνεται κυρίως σε οφειλέτες με πολλαπλές υποχρεώσεις και πραγματική οικονομική αδυναμία καθώς παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας ρύθμισης όλων των χρεών, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και σε ορισμένες περιπτώσεις διαγραφής μέρους των απαιτήσεων αλλά η διαδικασία είναι σύνθετη, χρονοβόρα και περιλαμβάνει «εξονυχιστικό» έλεγχο και αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη.