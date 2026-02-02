Έρχεται ψηφιακό φακέλωμα όλων των ακινήτων - Τι θα πρέπει να δηλώσουν 7 εκατ. φορολογούμενοι

Σε πλήρη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας προχωρά η κυβέρνηση με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) μέχρι τα τέλη Μαρτίου όπου 7 εκατ. φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν την χρήση κάθε ακινήτου που έχουν στη κατοχή τους δηλαδή αν είναι κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται, εξοχική κατοικία, μισθωμένο, κενό ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο.



Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο 43ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, «για πρώτη φορά το κράτος αποκτά σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς, όχι για να επιβάλει νέα βάρη, αλλά για να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές. Ίσα ίσα για να αφαιρεί βάρη… Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζεται η παραοικονομία και προστατεύεται ο συνεπής ιδιοκτήτης ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για ολόκληρη την αγορά ακινήτων».

Η πρώτη ηλεκτρονική «ακτινογραφία» ακινήτων

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί την πρώτη ηλεκτρονική «ακτινογραφία» των ακινήτων σε όλη τη χώρα καθώς με την εγγραφή στο ΜΙΔΑ θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο όπως είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κλπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).



Την ίδια ώρα όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής η λειτουργία του ΜΙΔΑ ανοίγει το δρόμο για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2 και επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη στην καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων.



Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας όπως θα έχει αποτυπωθεί στο ΜΙΔΑ και όσοι διαπιστώνουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν

Στη πλατφόρμα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους δηλαδή αν είναι:



- Ιδιοκατοικούμενα (κύρια δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία).

- Ιδιοχρησιμοποιούμενα (γραφεία ή καταστήματα).

- Δωρεάν παραχωρούμενα σε γονείς, παιδιά, αδέρφια ή σε φίλους. Επισημαίνεται ότι η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας έως 200 τ.μ. σε παιδιά ή γονείς ή το αντίστροφο είναι αφορολόγητη.

- Μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.

- Κενά. Με την ολοκλήρωση του Μητρώου θα «τρέξουν» οι διασταυρώσεις στα ακίνητα που δηλώνονται ως κενά στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης με τα δεδομένα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

- Ακίνητα με παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

- Ακίνητα με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως γραφεία, αποθήκες, βιομηχανικά, ξενοδοχεία που αποκτούν επιχειρήσεις/επαγγελματίες μέσω μιας εταιρείας leasing.



Σε επόμενη φάση στην πλατφόρμα θα εισέλθουν οι ενοικιαστές προκειμένου να ταυτισθούν τα εκμισθούμενα ακίνητα με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών.