Έρχεται σφοδρό κύμα κακοκαιρίας τύπου «Π» με βροχές και χιόνια - Οι περιοχές που θα πληγούν

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα αρχίσουν να «χτυπούν» τη χώρα από αύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου, με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις περιοχές που μετρούν ήδη τις πληγές τους από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και πάλι οι βροχές, οι καταιγίδες αλλά και τα χιόνια σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα από το νέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας δεν φαίνεται να ξεφεύγει ούτε η Αθήνα.

Μαρουσάκης: «Εξαιρετικά επικίνδυνη εβδομάδα»

«Για επικίνδυνη εβδομάδα» κάνει λόγο ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε νέα του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι η δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια και άλλες περιοχές ανατολικότερα της Πίνδου θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Εξαιρετικά επικίνδυνη η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε με μια ισχυρή κυκλονογέννεση να λαμβάνει χώρα μέσα στο Ιόνιο και να βάζει στο βαθύ κόκκινο αρχικά τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια και άλλες περιοχές ανατολικότερα της Πίνδου. Ακολουθούν χάρτες που πήραμε πριν λίγο από το προγνωστικό μας σύστημα. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!».

Τσατραφύλλιας: «Ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη βράδυ»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια. Συγκεκριμένα ο μετεωρολόγος με νέα του ανάρτηση στο Facebook προειδοποιεί για μια νέα κακοκαιρία η οποία αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της το βράδυ της Τετάρτης (26/11) και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο.

Όπως εξηγεί ο κ. Τσατραφύλλιας οι περιοχές που θα δοκιμαστούν από έντονες βροχές και καταιγίδες εκτός από τη δυτική Ελλάδα - που ακόμα μετράει τις πληγές της- είναι τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο όπως επίσης και τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα όπως επισημαίνει ο ίδιος δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα (150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών. Από την κακοκαιρία δεν θα γλιτώσει η Αττική, αφού από τα ξημερώματα της Παρασκευής αναμένονται ισχυρές βροχές.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι (7-8 μποφόρ), ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μας δίνει και μια πρώτη εικόνα για το καιρικό σκηνικό την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο θα κυλήσει με ήπιες συνθήκες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Ισχυρή κακοκαιρία απο Τετάρτη βράδυ τύπου "Π"...Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Αρκετά υετοφόρο θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας για τη χώρα μας. Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεάστει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου "Π" ).

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανα στρέμμα.( 150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών. Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες (7-8 μποφόρ) , οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m).Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική. Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό» γράφει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αρναούτογλου: Σταδιακή βελτίωση από Παρασκευή

Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό που θα επικρατήσει από την Τρίτη (25/11) στη Δυτική Ελλάδα κάνει λόγο για «συνεχόμενα περάσματα».

«Δεν πρόκειται για μία ενιαία κακοκαιρία αλλά για συνεχόμενα περάσματα που πέφτουν πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη, αυξάνοντας σημαντικά την ευαισθησία των περιοχών που επηρεάζονται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος. Όπως εξηγεί το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η επιμονή των βροχοπτώσεων στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Συγκεκριμένα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή αναμένονται συνεχόμενες βροχές στα δυτικά, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν προς τις περιοχές της κεντροανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Την Παρασκευή, καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν τα ανατολικά, ακόμα και τμήματα της Κρήτης, ενώ αναμένεται να «ντυθούν» στα λευκά σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.700 μέτρων.

Ο μετεωρολόγος έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για νέες πλημμύρες καθώς στα δυτικά το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, εξηγώντας ότι ακόμη και μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν νέες καταστροφές.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Δυτική Ελλάδα: συνεχόμενα περάσματα από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη αλλά κατά τη διάρκεια της ερχόμενης Παρασκευής αναμένεται σταδιακή βελτίωση στα πιο επιβαρυμένα τμήματα! Πιο έντονα θα γίνουν τα φαινόμενα όμως στην υπολοιπη χώρα! Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο τετραήμερο.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η επιμονή των βροχοπτώσεων στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα προσεγγίζουν από το Ιόνιο και δίνουν καθημερινά νέα επεισόδια βροχών στις ίδιες περίπου περιοχές. Στους χάρτες, οι μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις δείχνουν αξιόλογες βροχές, ενώ οι πορφυρές περιοχές αντιστοιχούν σε πολύ έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή.

Δεν πρόκειται για μία ενιαία κακοκαιρία αλλά για συνεχόμενα περάσματα που πέφτουν πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη, αυξάνοντας σημαντικά την ευαισθησία των περιοχών που επηρεάζονται. Ακόμη και μέτριες βροχές μπορούν να προκαλέσουν γρήγορες απορροές, τοπικές πλημμυρικές αντιδράσεις, κατολισθήσεις ή υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων. Την Πέμπτη το σύστημα δείχνει μεγαλύτερη εξάπλωση: τα πιο έντονα φαινόμενα παραμένουν στη δυτική πλευρά της χώρας, αλλά παράλληλα εμφανίζονται πιο οργανωμένοι πυρήνες σε αρκετές περιοχές της κεντρικοανατολικής Μακεδονίες και Θράκης, καθώς και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Την Παρασκευή όμως, παρότι σε τμήματα της δυτικής χώρας εξακολουθούν να σημειώνονται αξιόλογες βροχές, οι πιο έντονες αποχρώσεις μετατοπίζονται ανατολικότερα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες δεν φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης εκείνη την ημέρα, ενώ αυτή τη φορά και άλλες περιοχές της επικράτειας, ακόμη και τμήματα της Κρήτης, ενδέχεται να δεχτούν έντονα επεισόδια βροχών ή καταιγίδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Παρασκευή σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα (ενδεικτικά πάνω από τα 1700 περίπου μέτρα)Συνολικά, τα δυτικά τμήματα παραμένουν η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή από την Τρίτη έως το τέλος της εβδομάδας λόγω της διατήρησης των κατά διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων και του μεγάλου κορεσμού του εδάφους.

Ωστόσο, όπως δείχνουν οι χάρτες της Πέμπτης και της Παρασκευής, έντονα φαινόμενα μπορούν να εκδηλωθούν πρόσκαιρα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα παρακολουθώ στενά όλες τις νεότερες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων και θα σας ενημερώνω άμεσα για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. (για το πιο προσφατο δελτιο καιρού με βίντεο πάτε μια ανάρτηση πιο κάτω)».