Έρχεται στην Ελλάδα το BYD Seal 5 DM-i

Η BYD συνεχίζει με σταθερά βήματα την επέκτασή της στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το νέο Seal 5 DM-i, ένα plug-in υβριδικό sedan που έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό στην αγορά. Σε μια εποχή όπου τα SUV κυριαρχούν, το Seal 5 DM-i απευθύνεται σε όσους εξακολουθούν να εκτιμούν τη δυναμική σιλουέτα, την άνεση και την αποδοτικότητα ενός σύγχρονου sedan, προσθέτοντας την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD.

Πρόκειται για το πρώτο sedan plug-in hybrid Super DM της εταιρείας που λανσάρεται στη χώρα μας και βασίζεται στη φιλοσοφία που έκανε εμπορική επιτυχία το Seal U DM-i. Με έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση, τη μεγάλη αυτονομία και το περιορισμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, το νέο Seal 5 DM-i φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς χρήστες.

Σχεδίαση με έμπνευση από τη φύση και έμφαση στην αεροδυναμική

Το BYD Seal 5 DM-i φέρει τη σχεδιαστική υπογραφή του Wolfgang Egger και της ομάδας του, με σαφή αναφορά στη σχεδιαστική ταυτότητα «Ocean» της μάρκας. Οι γραμμές του αμαξώματος είναι καθαρές και ρευστές, με στόχο όχι μόνο την αισθητική αρμονία αλλά και τη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης, στοιχείο κρίσιμο για ένα plug-in υβριδικό όχημα.



Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με τη νέα γλώσσα Ocean X, τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και τις δυναμικές λεπτομέρειες στον προφυλακτήρα. Στο πλάι, το χαμηλό προφίλ και οι μεγάλες επιφάνειες χωρίς έντονες ακμές συμβάλλουν στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης, ενώ οι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών συμπληρώνουν το κομψό σύνολο. Στο πίσω μέρος, η φωτεινή λωρίδα και τα γραφικά εμπνευσμένα από σταγόνες νερού δίνουν μια σύγχρονη και αναγνωρίσιμη εικόνα στο δρόμο.



Παρά τη χαμηλή γραμμή οροφής, η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει άνετους χώρους για τους πίσω επιβάτες, κάτι που συχνά αποτελεί αδυναμία των sedan αυτής της κατηγορίας.

Εσωτερικό προσανατολισμένο στην άνεση και την καθημερινή χρήση

Η φιλοσοφία «Ocean» συνεχίζεται και στο εσωτερικό του Seal 5 DM-i, με ήρεμες γραμμές, ποιοτικά υλικά και μια γενικότερη αίσθηση ευρυχωρίας. Τα καθίσματα από vegan δέρμα περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό και προσφέρουν καλή στήριξη, τόσο σε αστικές μετακινήσεις όσο και σε ταξίδια. Το μεταξόνιο των 2.718 mm εξασφαλίζει άνεση για πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 508 λίτρων συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της κατηγορίας, καλύπτοντας εύκολα τις ανάγκες μιας οικογένειας ή επαγγελματικής χρήσης. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η στάνταρ ηλιοροφή με σκίαστρο, που κάνει την καμπίνα πιο φωτεινή χωρίς να επιβαρύνει τη θερμοκρασία τις ζεστές ημέρες.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5, που ενισχύει την ποιότητα ζωής εντός της καμπίνας, ειδικά σε αστικό περιβάλλον.

Ψηφιακή εμπειρία και συνδεσιμότητα

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η περιστρεφόμενη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, ένα γνώριμο πλέον στοιχείο των μοντέλων BYD. Η δυνατότητα εναλλαγής από κάθετο σε οριζόντιο προσανατολισμό αποδεικνύεται πρακτική τόσο για πλοήγηση όσο και για multimedia λειτουργίες. Το σύστημα υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, Apple CarPlay και Android Auto, ενώ οι αναβαθμίσεις λογισμικού πραγματοποιούνται over-the-air.

Η καθημερινή χρήση διευκολύνεται από τις πολλαπλές θύρες USB, την ασύρματη φόρτιση 15W και τη λειτουργία NFC, που επιτρέπει το ξεκλείδωμα και τη διαχείριση του οχήματος μέσω smartphone ή wearable συσκευών. Η λειτουργία Vehicle-to-Load προσθέτει έναν πρακτικό χαρακτήρα, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών έως 3,3 kW.

Super Hybrid DM: αποδοτικότητα χωρίς άγχος αυτονομίας

Η καρδιά του BYD Seal 5 DM-i είναι η τεχνολογία Super Hybrid DM, που συνδυάζει τη Blade Battery LFP με τον αποδοτικό βενζινοκινητήρα 1.5 Xiaoyun. Το σύστημα λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό, με τον θερμικό κινητήρα να παίζει υποστηρικτικό ρόλο, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση.

Στην πράξη, το Seal 5 DM-i μπορεί να κινηθεί έως και 100 km αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 km με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρη φόρτιση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,5 δευτερόλεπτα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της καθημερινής οδήγησης, χωρίς συμβιβασμούς στην οικονομία καυσίμου, η οποία περιορίζεται στα 1,7 l/100 km σε μικτές συνθήκες WLTP.

Η Blade Battery ξεχωρίζει για την ασφάλεια και την αντοχή της, χωρίς τη χρήση νικελίου ή κοβαλτίου, ενώ η πλήρης φόρτιση πραγματοποιείται σε λιγότερο από τρεις ώρες μέσω AC φορτιστή.

Εξοπλισμός, ασφάλεια και εγγύηση

Στην Ελλάδα, το BYD Seal 5 DM-i διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση Design, με τιμή 34.890 ευρώ και πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κάμερα 360 μοιρών, ψηφιακός πίνακας οργάνων, διζωνικός κλιματισμός, πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ηχοσύστημα οκτώ ηχείων.

Η εργοστασιακή εγγύηση έξι ετών για το όχημα, οκτώ ετών για τον ηλεκτροκινητήρα και έως 250.000 km για τη Blade Battery ενισχύουν περαιτέρω την αίσθηση ασφάλειας και αξιοπιστίας, στοιχείο κρίσιμο για τη σύγχρονη ελληνική αγορά. Με το Seal 5 DM-i, η BYD παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο sedan plug-in hybrid που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και πραγματική οικονομία, χωρίς τις υπερβολές αλλά με ουσία εκεί που μετράει περισσότερο.

Τα χαρακτηριστικά του

• Η τεχνολογία Super Hybrid DM προσφέρει αυτονομία έως 1.050 χλμ

• Ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός εξασφαλίζει εξαιρετική σχέση αξίας–τιμής

• Κορυφαία στην κατηγορία χωρητικότητα χώρου αποσκευών 508 λίτρων

• Οι χαρακτηριστικές καινοτομίες της BYD περιλαμβάνουν περιστρεφόμενη οθόνη αφής 12,8 ιντσών