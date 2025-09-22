Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Για 6 μέρες

Την έναρξη των εργασιών του Β' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Η Ορθόδοξη θεολογία και η "οντολογία" της τεχνολογίας: ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες» θα κηρύξει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πόλη από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου.

