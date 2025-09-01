Έρχεται το «ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας» – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Στα τέλη του 2025 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η ενοποίηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το νέο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα αντικαταστήσει τα δύο ξεχωριστά αποδεικτικά που απαιτούνταν μέχρι σήμερα, βάζοντας τέλος στη διπλή ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων.

Η έκδοση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ το πιστοποιητικό θα έχει καθολική ισχύ και θα είναι υποχρεωτικά αποδεκτό τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς.

Πώς θα εκδίδεται

Κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα υποβάλλει αίτηση μέσω του gov.gr για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού. Το έγγραφο θα περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα στοιχεία της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το πιστοποιητικό θα θεωρείται έγκυρο για κάθε χρήση και θα πρέπει να γίνεται δεκτό από φορείς του Δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, αλλά και από τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας.

Μέσω διαλειτουργικότητας η πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα δεδομένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ , μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Tο νέο πιστοποιητικό έπρεπε ήδη να έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ωστόσο οι διαδικασίες καθυστέρησαν. Με την εφαρμογή του, οι συναλλαγές που σήμερα απαιτούν διπλά δικαιολογητικά, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων ή είσπραξη χρημάτων, θα ολοκληρώνονται πιο γρήγορα και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.