Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα» - Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025

Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του 2025 πλησιάζει. Θα εμφανιστεί στις αρχές Νοεμβρίου και θα είναι μια υπερπανσέληνος που θα είναι ορατή σχεδόν για τρεις ημέρες!

Πιο συγκεκριμένα, το «φεγγάρι του κάστορα» (Beaver Moon), όπως είναι η ονομασία της, θα εμφανιστεί στις 5 Νοεμβρίου. «Βαφτίστηκε» έτσι από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με την εποχή που οι κάστορες προετοιμάζονταν για τον χειμώνα. Αυτή είναι η εποχή του χρόνου που οι κάστορες αρχίζουν να καταφεύγουν στα καταφύγιά τους, έχοντας αποθηκεύσει επαρκή αποθέματα τροφής για τον μακρύ χειμώνα που έρχεται. Κατά τη διάρκεια του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, ήταν επίσης η εποχή που παγίδευαν τους κάστορες για τα παχιά, χειμερινά δέρματά τους.

Η Beaver Moon του Νοεμβρίου δεν θα είναι μόνο μια υπερπανσέληνος, αλλά θα είναι και η μεγαλύτερη της χρονιάς. Κι αυτό επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.980 χιλιομέτρων.

Δεν υπάρχει επιστημονικός ορισμός για το υπερ-φεγγάρι, αλλά σύμφωνα με το Natural History Museum, φαίνεται περίπου 14% μεγαλύτερο από ένα τυπικό φεγγάρι και λάμπει περίπου 30% πιο φωτεινά.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι επειδή η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική, πράγμα που σημαίνει ότι μερικές φορές κατά τη διάρκεια της τροχιάς της βρίσκεται λίγο πιο μακριά, σε ένα σημείο που ονομάζεται απόγειο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που ονομάζεται μικρο-σελήνη, ενώ όταν βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο, που ονομάζεται περίγειο, δημιουργεί μια υπερ-σελήνη.



Σύμφωνα με το Old Farmer's Almanac, η ανατολή της σελήνης συμπίπτει επίσης με την κορύφωση της βροχής διαττόντων αστέρων των νότιων Ταυρίδων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να δείτε διάττοντες αστέρες ενώ απολαμβάνετε το υπερφεγγάρι.

Ο όρος υπερπανσέληνος επινοήθηκε το 1979 και χρησιμοποιείται όταν μια πανσέληνος συμπίπτει με την πλησιέστερη προσέγγισή της στη Γη. Η Σελήνη δεν περιφέρεται σε τέλειο κύκλο. Αντίθετα, η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη σε ελλειπτική τροχιά, ένα οβάλ που την φέρνει πιο κοντά και πιο μακριά από τη Γη καθώς ταξιδεύει γύρω της.