Έρχεται το «φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού»: Πότε είναι η πανσέληνος του Ιουλίου 2026

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πανσέληνος του Ιουλίου 2026, στον άξονα Λέοντα – Υδροχόου. Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα ζώδια άμεσα τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς), φέρνοντας στο προσκήνιο έντονες εξελίξεις και ανατροπές.

Το φεγγάρι του Ιουλίου, λεγόμενο και φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» ή «Buck Moon», είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς.

Πότε θα δείτε την πανσέληνο του κόκκινου ελαφιού

Η πανσέληνος του Ιουλίου θα ανατείλει την Τετάρτη 29 Ιουλίου, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 03.30 τη νύχτα προς την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Όσοι θέλουμε να τη δούμε να προβάλλει στον ουρανό ολόγιομη, θα χρειαστεί να στρέψουμε το βλέμμα μας νοτιοανατολικά μετά τη δύση του ηλίου.

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Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού

Η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάζεται «φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού», καθώς αυτή την εποχή αναπτύσσεται το χνουδωτό δέρμα που προστατεύει τα νέα κέρατα του κόκκινου ελαφιού μέχρι την πλήρη ανάπτυξή τους. Το κόκκινο ελάφι ρίχνει και αναγεννά τα κέρατά του κάθε χρόνο. Η φύση έχει προβλέψει ώστε να είναι πάλι δυνατά και σε πλήρη ανάπτυξη, την εποχή του ζευγαρώματος.

Η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάζεται και «Buck Moon» από τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών (bucks), ενώ εναλλακτικά ονομάζεται και Red Deer Full Moon.

Εναλλακτικές ονομασίες της πανσελήνου του Ιουλίου

Αρκετές άλλες ονομασίες για την Πανσέληνο αυτού του μήνα αναφέρονται επίσης σε ζώα, όπως η «Feather Moulting Moon» και η «Salmon Moon» που υποδηλώνει την εποχή που τα ψάρια επέστρεφαν στην περιοχή και ήταν έτοιμα για αλίευση.

Τα φυτά κατέχουν επίσης κεντρική θέση στις ονομασίες της πανσελήνου του Ιουλίου. Μερικά από αυτά είναι το «Φεγγάρι των Μούρων» (Anishinaabe), το «Φεγγάρι Όταν Ωριμάζουν τα Chokecherries» (Dakota), το «Φεγγάρι του Μήνα του Ώριμου Καλαμποκιού» (Cherokee) και το «Φεγγάρι των Σμέουρων» (Algonquin, Ojibwe).