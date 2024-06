Έρχεται το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ έρχεται, πιο πράσινο και ανανεωμένο από ποτέ, στον εξωτερικό χώρο Tae Kwon Do, μια μέρα πριν από τα Mad Video Music Awards,στις 18 και τις 19 Ιουνίου.

Με δωρεάν είσοδο, όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν μια μοναδική MAD εμπειρία στο πράσινο «χωριό» των βραβείων, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε all-day events, δράσεις με green vibes, fun workshops και inspirational talks από τους πιο hot superhosts, και να παίξουν παιχνίδια μέχρι τελικής πτώσης!

Αποκορύφωμα του φεστιβάλ, η μεγάλη MAD συναυλία με το απόλυτο icon, την Anastasia, το βράδυ της Τρίτης, που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει όλους, αλλά και το καλύτερο κλείσιμο του διημέρου, την Τετάρτη 19 Ιουνίου, το after party των βραβείων, με DJ τον Αντώνη Δημητριάδη!

ΖΗΣΕ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Live radio και όλο το παρασκήνιο από τις ζωντανές εκπομπές των αγαπημένων σου παραγωγών του Mad Radio 106,2! Γνώρισέ τους από κοντά και πάρε μέρος στο “Mad Radio Talent Casting” για να γίνεις ο επόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός!

Δες τη σκηνή να παίρνει φωτιά, απολαμβάνοντας την iconic Anastasia στην πιο πολυαναμενόμενη MAD pop συναυλία της χρονιάς, μαζί με τους Yolte, Evangelia & Roi και παρακολούθησε τα music vibes να ανεβαίνουν σε άλλη διάσταση!

Χόρεψε σα να μην βλέπει κανείς με τις μουσικές επιλογές των DJ Display & Seno και Lava & Ropex.

Kαι μην παραλείψεις να κάνεις join το after party των βραβείων, με τον αγαπημένο DJ & παραγωγό Antonis Dimitriadis – AD1 στα decks, να παίζει τις πιο τοπ μουσικές και να ρίχνει αυλαία στο “must” eventτου καλοκαιριού!

GΑΜΕS

Μάζεψε την παρέα σου και παίξε Mad Pong, ένα παιχνίδι στόχου για μικρούς και μεγάλους! Κλώτσα την μπάλα και βάλε γκολ χωρίς να χρειαστεί καν να σηκωθείς, με το Subsoccer, στο οποίο παίζεις καθιστός προσπαθώντας να βάλεις γκολ κάτω από το κάθισμα του αντιπάλου! Επιδώσου στους ρυθμούς του Who is Who, σε μια super μεγέθους version του κλασικού παιχνιδιού που όλοι αγαπάμε, για να βρεις ποιον superhost έχει επιλέξει ο αντίπαλος, πριν βρει αυτός τη δική σου επιλογή! Πέτα ψηλά, με το Bungee Trampoline, για να ζήσεις την πιο εθιστική εμπειρία, φτάνοντας πολύ πιο ψηλά από όσο μπορείς να φανταστείς! Βάλε καλάθια στο Basketball Tree - ένα δέντρο με μπασκέτες σε διαφορετικά ύψη που σε περιμένει να το… σκαρφαλώσεις και να κερδίσεις!

SKATE & STREET ART

Απόλαυσε μαθήματα, show και contest για skate και ανακάλυψε τα πιο εντυπωσιακά κόλπα, μαζί με την ομάδα του Slutboardshop. Δες από κοντά τον Βασίλη “Bilo” Μανθόπουλο, τον εικονογράφο και τοιχογράφο που φιλοτέχνησε τοιχογραφία στην Εθνική Πινακοθήκη της Βουλγαρίας και φημίζεται για τις ασυνήθιστες μορφές και αφηγήσεις του, να σχεδιάζει live ένα graffiti, στην πιο #wegogreenεκδοχή του.

INSPIRATIONAL TALKS

Έλα να εμπνευστείς ακούγοντας το storytelling που θα μοιραστούν μαζί σου οι πιο hot superhosts και φύγε γεμάτος γνώσεις και έτοιμος να κάνεις όλα όσα φοβόσουν!

Η Modern Cinderella σε καλεί να… dream big when young και αφηγείται πώς η ίδια έγινε entrepreneur σε μικρή ηλικία. Η Ilenia Williams σου εξηγεί πως να κάνεις το ολόδικό σου rebranding. Οι Elena & Feniaσου λένε πως να κάνεις… Rock your Goals, να βρεις τον στόχο σου και να μείνεις focused. Η Pamairii επιμένει σε ένα σωστό Body Positivity για να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα με άπειρη αγάπη για τον εαυτό σου. Ο Vangelis Nakis σε προσκαλεί σε ένα Scroll Smart mentality, ώστε να γίνεις master των social media με όρια και προστασία. O Themis Georgantas, ο Mr. MAD VMA, είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σου!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ WORKSHOPS – UNLEASH YOUR CREATIVITY

Τα πιο δημιουργικά workshops, γεμάτα ιδέες για έναν πλανήτη που μπορούμε να προστατεύουμε με τον πιο fun και cool τρόπο, σε περιμένουν και τις δύο μέρες του MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ.

Έλα να χορέψεις στο πιο διασκεδαστικό Dance Game, με την Elena και τη Fenia να δείχνουν χορευτικές φιγούρες σε ένα σπασμένο τηλέφωνο που θα σε κάνει να γελάς μέχρι δακρύων!

Μεταποίησε παλιά υφάσματα με το Second Life Project by Fabric Republic, ένα workshop που θα σου αποκαλύψει το coolness πίσω από το παγκόσμιο trend του upcycling!

Έλα να παίξεις στο fun workshop - μωσαϊκό του κλίματος, από την Beak-On | The Hummingbird Project, με φόντο την κλιματική κρίση, συνδυάζοντας τις γνώσεις σου, με την ευαισθητοποίηση και την διάθεση να συνδράμεις και εσύ στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον!

Γύρνα τον τροχό δραστηριοτήτων by Cοnnect your City και παίξε μια σειρά από fun παιχνίδια, όπως ταμπού, παντομίμα και κουίζ γνώσεων, με φόντο τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον!

#WEGOGREEN

Γίνε μέρος του #wegogreen με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο και πάρε μέρος σε δράσεις που προστατεύουν τον πλανήτη μας, μόνο στο πράσινο «χωριό» των Mad Video Music Awards 2024 από την ΔΕΗ, που συγκεντρώνει τα πιο cool trends για την προστασία του περιβάλλοντος!

Πάρε το ποδήλατό σου ή χρησιμοποίησε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για να έρθεις στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, φόρεσε τα πιο stylish Βραχιολάκια εισόδου που μετά το τέλος του Φεστιβάλ μπορείς να φυτέψεις και βάλε το δικό σου λιθαράκι για τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον! Απόλαυσε το τρίπτυχο των πράσινων δράσεων του Κάθε Κουτί Μετράει, ρίχνοντας το κουτάκι του αναψυκτικού σου στους πράσινους σάκους της οργάνωσης, βγάζοντας την πιο cool selfie μπροστά από το εντυπωσιακό Selfie Point φτιαγμένο από 2.000 κουτάκια αλουμινίου του #PixelCan και παίζοντας τρίλιζα Ανακύκλωσης. Βάλε σε κάθε τετραγωνάκι της τρίλιζας ένα κουτάκι αλουμινίου και βοήθησε έτσι με τον δικό σου τρόπο το περιβάλλον!

Τα πιο Cool Vibes σε περιμένουν!

Μην παραλείψεις να βρεις τα πολύχρωμα selfie points, να βγάλεις την πιο Insta-worthy φωτογραφία, να την ανεβάσεις και να γίνεις και εσύ ένας VMAer! Αφουγκράσου όλα τα music vibes, στο πιο επικό διήμερο του καλοκαιριού. Απόλαυσε super γεύσεις στο food court του MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, γίνε ένα με το vibe του #wegogreen, δες όλους τους superhosts που αγαπάς από κοντά και ρώτα τους ό,τι θέλεις στα Q&A που θα ακολουθήσουν τα talks τους!

Είσοδος δωρεάν

18-19 Ιουνίου @ Γήπεδο ΤΑΕ KWON DO (Φάληρο)

Κάνε follow τα accounts του MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ για να μαθαίνεις πρώτος, όλα τα νέα και τις εκπλήξεις του Φεστιβάλ!

https://www.tiktok.com/@madvillagefest

https://www.instagram.com/madvillagefest/