Έρχεται το «μπλόκο» στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15: Στις 11:00 η ανακοίνωση Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού.

Μάλιστα, η ανάρτηση του πρωθυπουργού αναμένεται να γίνει στις 11:00 το πρωί στον λογαριασμό του στο TikTok.

Στη συνέχεια, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως είχε αναφέρει η στήλη Ανιχνευτής του FLASH, το timing για τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις μοιάζει ιδανικό μετά τη δικαστική απόφαση – σταθμό κατά την οποία δικαστήριο στο Λος Άντζελες υποχρέωσε τους τεχνολογικούς κολοσσούς Meta και Google σε αποζημίωση, ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε μία 20χρονη, που κατήγγειλε ότι υπέφερε από εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έναν Οδικό Χάρτη με συγκεκριμένα βήματα, καθώς, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, ανάμεσα στη ψήφιση του συγκεκριμένου νομοθετήματος και στην εφαρμογή του θα μεσολαβήσουν κάποιοι μήνες. Μάλιστα, η ελληνική εκδοχή της απαγόρευσης της πρόσβασης ανηλίκων έως 15 ετών στα social media φαίνεται ότι αντλεί διδάγματα από το μοντέλο της Αυστραλίας, ωστόσο, πατά και στο γαλλικό μοντέλο – το αντίστοιχο σχέδιο νόμου πέρασε από την εκεί Βουλή και τώρα συζητείται στη Γερουσία – καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί από το ενωσιακό δίκαιο.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει αρμόδιο στέλεχος απαιτείται συνολικότερη ευρωπαϊκή κινητοποίηση, ώστε η κυοφορούμενη παρέμβαση και εν προκειμένω οι ποινές (θα θεσπιστεί συγκεκριμένο ποινολόγιο) να καταστούν αποτελεσματικότερες.