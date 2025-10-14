Breaking news icon BREAKING
Κίνηση: Χάος στους δρόμους φέρνει η απεργία - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Έρχεται το «νέο Πεντάγωνο» στις 29 Οκτωβρίου

«Άρωμα» έπους του '40 στους διαδρόμους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όχι όμως μόνο για την 85η επέτειο και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Φέτος, ημερομηνία «ορόσημο» δεν είναι μόνο η 28η Οκτωβρίου αλλά και η επόμενη μέρα, καθώς στις 29 Οκτωβρίου, όπως μου είπαν, μάλλον θα γίνουν τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου. Και η αλλαγή, με την υπογραφή του καθηγητή και γλύπτη, Κωνσταντίνου Βαρώτσου, είναι ριζική. 

Οι εργασίες προχωρούν με...στρατιωτική πειθαρχία προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη μεγάλη εκδήλωση, η οποία θα είναι «προβλεπέ», αντίστοιχη με αυτή που έγινε για την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», όπου το παρών είχαν δώσει πρώην πρωθυπουργοί, δεκάδες υπουργοί, βουλευτές, και επιφανείς επιχειρηματίες. 

Οι περισσότερες σκαλωσιέςς έχουν φύγει, πλέον μπαίνουν οι τελευταίες «πινελιές», ενώ έχει αλλάξει και ο περιβάλλοντας χώρος, με πολύ «τσάπινγκ» στους χώρους πρασίνου.

Σε μία γρήγορη δημοσκόπηση, οι αλλαγές αρέσουν, με εξαίρεση τη θέα προς τον Υμηττό από το μπαλκόνι στο «δώμα ΓΕΝ» που χάθηκε, όπως μου μετέφεραν.

Ε, δεν μπορείς να τα ΄χεις και όλα. Και η θέα στην Πάρνηθα μια χαρά είναι...

Θετικά τα πρώτα σχόλια για τη νέα όψη του Πενταγώνου
