«Ερχόμαστε σύντομα»: Βίντεο με ευχές από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα της φρεγάτας Belharra «ΚΙΜΩΝ»

Μια ιδιαίτερη στιγμή είχε η βραδιά με την επετειακή εκδήλωση (και τη συναυλία από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού και της επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ένα συγκινητικό βίντεο με ευχές από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra «ΚΙΜΩΝ». «Εορτάζουμε τον προστάτη μας Άγιο Νικόλαο εστιασμένοι όπως πάντα στην αποστολή μας», τόνισε ο κυβερνήτης.

Τη σκυτάλη πήραν μέλη του πληρώματος: «Με σεβασμό στην παράδοση εργαζόμαστε για το μέλλον. Ο στόλος ανανεώνεται, η αποστολή παραμένει ίδια. Με νέες μονάδες, ενισχύουμε την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών. Υπό τη σκέπη που προστάτη μας, χτίζουμε το στόλο του "αύριο". Εκπαιδευόμαστε σε όλες τις συνθήκες. Χρόνια πολλά! Ερχόμαστε σύντομα!».

Η... εκτός προγράμματος αφιέρωση!

Αξιοσημείωτο επίσης της αποψινής βραδιάς στο ΙΜΕ, είναι και η (εκτός προγράμματος) αφιέρωση που έκανε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στον ερχομό της «ΚΙΜΩΝ», υπό τους ήχους του Final Countdown («τελική αντίστροφη μέτρηση»).

Σημειώνεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η «ύψωση σημαίας» στην πρώτη ελληνική φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», τελετή που θα λάβει χώρα στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας και σηματοδοτήσει την επίσημη ενσωμάτωσή της στον ελληνικό στόλο.

Στη συνέχεια, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» θα αποπλεύσει από τη Λοριάν για το στρατιωτικό λιμάνι της Βρέστης, ώστε να παραλάβει μέρος του ισχυρού οπλισμού της, τους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM-40 Block 3 και τους αντιαεροπορικούς Aster 30.

Η «ΚΙΜΩΝ» αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στα τέλη Δεκεμβρίου, το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.