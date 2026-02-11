Έρχονται εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία - Στις 24 Φεβρουαρίου οι ανακοινώσεις Ζελένσκι

Τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, βάσει ενός πλαισίου που συζήτησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν μέσα στον Μάιο.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με ένα δημοψήφισμα επί της ειρηνευτικής συμφωνίας που πιθανόν να υπογραφεί με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times σήμερα, επικαλούμενοι Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Λαβρόφ: Μένει πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού όσον αφορά την πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πάνω σε διάφορες εκδοχές ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Τραμπ περί του αντιθέτου.

«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.