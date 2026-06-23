Έρχονται οι πληρωμές των Οικολογικών Σχημάτων 2025 – Αυξημένες οι ενισχύσεις για τους αγρότες

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τον καθορισμό των τελικών μοναδιαίων ποσών των Οικολογικών Σχημάτων για το έτος ενίσχυσης 2025, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων.

Οι νέες τιμές διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, καταγράφοντας σε πολλές περιπτώσεις σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων και η ανακατανομή τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών οδήγησαν σε θετική μεταβολή που φτάνει έως και το 344%, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Υπουργείο, η διαμόρφωση των τελικών αυξημένων τιμών σε σχέση με το 2025, κατέστη δυνατή μέσω της αξιοποίησης αδιάθετων πόρων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης και της ανακατανομής πόρων μεταξύ οικολογικών σχημάτων, με βάση τα οριστικά στοιχεία των επιλέξιμων εκτάσεων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Έτσι, υλοποιήθηκε η δέσμευση του Υπουργείου για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, με τους πόρους που εξοικονομήθηκαν να κατευθύνονται σε παρεμβάσεις με αυξημένη ζήτηση προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων.



Ως αποτέλεσμα, οι τελικές μοναδιαίες τιμές των Οικολογικών Σχημάτων για το 2025 διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027. Στη συντριπτική πλειονότητα των παρεμβάσεων οι τελικές ενισχύσεις προσεγγίζουν ή εξαντλούν τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται στο ΣΣ ΚΑΠ, παρουσιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις θεαματική αύξηση σε σχέση με το 2024.



Οι πληρωμές των Οικολογικών Σχημάτων θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και με βάση τα τελικά μοναδιαία ποσά που καθορίζονται για κάθε παρέμβαση.