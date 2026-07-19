Έρχονται υψηλά πρόστιμα για τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών
Σειρά ρυθμίσεων για τα ηλεκτρικά πατίνια με απαγόρευση χρήσης για τα παιδιά κάτω των 17 ετών και πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ.
Μετά και από την καταγραφή συνεχών ατυχημάτων κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, συχνά με θύματα ανήλικα παιδιά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζει να φέρει μια σειρά ρυθμίσεων, σε μια προσπάθεια μείωσης του κινδύνου από την κυκλοφορία τους τόσο για τους ίδιους τους χρήστες, όσο και για τους υπόλοιπους, πεζούς και οδηγούς.
Βασικότερη αλλαγή θα αποτελέσει η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 17 ετών, όπως και η επιβολή υψηλών προστίμων σε περίπτωση παραβίασης των νέων κανονισμών. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αναμένεται να φτάνουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ προς τις επιχειρήσεις που θα διαθέτουν παρανόμως ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17.
«Η εμφάνιση των ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο) δημιούργησε νέα δεδομένα στις αστικές μετακινήσεις και ανέδειξε την ανάγκη προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου, καθώς η αυξανόμενη χρήση τους συνοδεύτηκε σε αρκετές περιπτώσεις από επικίνδυνες συμπεριφορές, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τροχαία ατυχήματα, με θύματα, συχνά, παιδιά και νέους ανθρώπους» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας σε άρθρο του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Οι ρυθμίσεις
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βασικότερες νέες διατάξεις που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουλή προς ψήφιση αφορούν σε:
- Θα απαγορευτεί η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.
- Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χμ την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ.
- Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν, κατά την οδήγηση, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.
- Καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.
- Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου, ενώ η παράβαση επισύρει πρόστιμο 1000 ευρώ.
- Δημιουργείται ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο., όπου θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, διευκολύνοντας τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές και ενισχύοντας την αποτελεσματική εποπτεία του νέου πλαισίου.