Ερευνητές ασφαλείας βρήκαν δύο μη προστατευμένες βάσεις δεδομένων με πάνω από 3,6 δισ. εγγραφές, που περιλαμβάνουν ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης, έγγραφα και εθνικούς αριθμούς ταυτότητας. Και οι δύο έχουν πλέον αφαιρεθεί από τα σημεία όπου εντοπίστηκαν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρώτη βάση περιέχει περίπου 2 δισ. διαπιστευτήρια σύνδεσης και η δεύτερη πάνω από 1,6 δισ. έγγραφα.

Η βάση με τα 2 δισ. διαπιστευτήρια

Τη βάση βρήκε ο Jeremiah Fowler της Black Hills Information Security, όπως μετέδωσε το Wired. Ο ίδιος είπε ότι τα στοιχεία συνδέονται με «σχεδόν κάθε είδος διαδικτυακής υπηρεσίας» και στις λίστες περιλαμβάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια λογαριασμοί email, πάνω από 100 εκατ. λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων και δεκάδες εκατομμύρια λογαριασμοί ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εκτιμήσεις ανά υπηρεσία είναι:

• Google: πάνω από 114 εκατ.

• Facebook: 88 εκατ.

• Roblox: σχεδόν 42 εκατ.

• Amazon: 36,6 εκατ.

• X: σχεδόν 33 εκατ.



Η βάση έχει χιλιάδες φακέλους με διαπιστευτήρια σε απλό κείμενο. Τα ονόματα των φακέλων αναφέρουν δεκάδες χώρες, όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία και βρέθηκαν επίσης περίπου 400.000 έγγραφα που φαίνεται να προέρχονται από πιο προηγμένο κακόβουλο λογισμικό, με ξεχωριστούς φακέλους για κάθε θύμα. Οι φάκελοι είχαν ονόματα όπως cookies, σημαντικά αρχεία και κωδικούς ασφαλείας και ο Fowler εκτιμά ότι αυτά θα μπορούσαν να δώσουν λεπτομερές προφίλ κάθε θύματος και να ανοίξουν περισσότερους δρόμους επίθεσης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Wired: «Αν το είχες αυτό, έχεις τον άνθρωπο στα χέρια σου».

Η βάση με 1,6 δισ. έγγραφα από την Κίνα

Η δεύτερη βάση αφορά κυρίως πολίτες και επιχειρήσεις στην Κίνα. Περιλαμβάνει τουλάχιστον 840 εκατ. διακριτούς εθνικούς αριθμούς ταυτότητας και 300 εκατ. αριθμούς τηλεφώνου και περίπου 11 εκατ. εγγραφές εγγραφής μαθητών, πολλές από τις οποίες αφορούν ανηλίκους. Τη βάση βρήκε στο δημόσιο διαδίκτυο ο Greg Pollock, διευθυντής έρευνας της UpGuard, σε αυτό που φαινόταν να είναι πλαίσιο «γκρίζας αγοράς». Ο Pollock εξηγεί ότι τα δεδομένα προέρχονται από πηγές που ελέγχονται από διαφορετικές αρχές, όπως το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, την Ant Group, το εκπαιδευτικό σύστημα και τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς.

Από πού προέρχονται τα δεδομένα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο βάσεις συγκέντρωσαν πληροφορίες από πολλές πηγές. Η μεγαλύτερη περιλαμβάνει δεδομένα από infostealer malware, που μπορεί να συλλέξει όλα τα διαπιστευτήρια μιας συσκευής, καθώς και πληροφορίες από άλλες πηγές. Ο συντάκτης, Kris Holt, γράφει ότι είναι λογικό να υποθέτει κανείς πως μέρος των προσωπικών του δεδομένων κυκλοφορεί ήδη και σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τους επιτιθέμενους να βρίσκουν ευπάθειες και να συγκεντρώνουν διάσπαρτες πληροφορίες σε τέτοιες βάσεις.