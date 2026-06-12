Έρευνα FLASH: Drones, το «όπλο» στη φαρέτρα της Πυροσβεστικής – 3.000 φωτιές από την αρχή του έτους

Διανύουμε τον δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περιόδου και ήδη δεκάδες φωτιές εκδηλώνονται καθημερινά σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία που διαθέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Από τις 8 έως και τις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκαν 89 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί περίπου 3.000 περιστατικά σε όλη την επικράτεια.

Γι’ αυτό και το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύει ολοένα και περισσότερο τα μέσα πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης. Στη «μάχη» αυτή, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα drones, τα οποία αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνει στον FLASH ο κ. Κωνσταντίνος Τσίγκας, Αντιπύραρχος και Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ., η εναέρια επιτήρηση μέσω επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προσφέρει σημαντικές δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης, ταχύτερου εντοπισμού και αποτελεσματικότερης επιχειρησιακής διαχείρισης των πυρκαγιών.

«Από την 1η Μαΐου, οπότε και έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, εκδηλώνονται καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές. Οι περισσότερες οφείλονται σε αμέλεια, καθώς συχνά επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη ότι, αν ξεσπάσει μια φωτιά, μπορεί να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο. Αυτό δεν ισχύει. Ωστόσο, είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι φέτος, διότι διαθέτουμε σημαντικά μέσα που μας βοηθούν να εντοπίζουμε πιο γρήγορα την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Η ενημέρωση φτάνει ταχύτερα στα κέντρα επιχειρήσεων, γεγονός που επιταχύνει τόσο τον εντοπισμό όσο και την επιχειρησιακή αντιμετώπισή της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει στον FLASH ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, Αντιπύραρχος και Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ., η εναέρια επιτήρηση μέσω επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προσφέρει σημαντικές δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης, ταχύτερου εντοπισμού και αποτελεσματικότερης… pic.twitter.com/cYal25dd1C — Flash.gr (@flashgrofficial) June 12, 2026

Οι περισσότερες πυρκαγιές εξακολουθούν να συνδέονται με ανθρώπινη δραστηριότητα. Η καύση ξερών χόρτων ή γεωργικών υπολειμμάτων, οι εργασίες με εργαλεία που παράγουν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και φωτιές, τα πεταμένα τσιγάρα, η καύση απορριμμάτων και οι εμπρησμοί συγκαταλέγονται στις συνηθέστερες αιτίες που καταγράφουν κάθε χρόνο οι αρμόδιες αρχές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 8η Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές. Από αυτές, οι 68 (91,89%) αφορούσαν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (8,11%) περιπτώσεις πρόθεσης. Το ίδιο διάστημα επιβλήθηκαν 404 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 391.093,93 ευρώ.

Οι συλλήψεις και τα πρόστιμα όμως αποτελούν το «εκ των υστέρων». Έτσι, εκείνο που επιχειρεί να ενισχύσει η Πυροσβεστική είναι η πρόληψη και η άμεση επέμβαση στα πρώτα λεπτά μιας πυρκαγιάς. Γι’ αυτό και επενδύει σημαντικά στην εναέρια επιτήρηση αγροτοδασικών εκτάσεων μέσω drones, τα οποία είναι ενταγμένα στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας, τονίζει ο έμπειρος Αντιπύραρχος…

«Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιείται η ομάδα «Ίκαρος», η οποία καλύπτει σχεδόν το σύνολο της χώρας και στελεχώνεται από πιστοποιημένους, εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους πυροσβέστες και αξιωματικούς. Οι χειριστές αξιοποιούν drones βαρέος τύπου με αυξημένες δυνατότητες και αντοχές, τα οποία μπορούν να επιχειρούν ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες ή ισχυρούς ανέμους».

Τι μεταφέρουν τα drones στα δύσβατα μέτωπα

Τα drones δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επιτήρηση. Μπορούν να μεταφέρουν υλικά όπως σωλήνες, σκαπτικά εργαλεία, τσάπες, αλυσοπρίονα και νερό σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου η πρόσβαση των πεζοπόρων τμημάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη.

«Κατά την περίοδο που η κακοκαιρία Daniel έπληξε τη Θεσσαλία, μεταφέραμε φαρμακευτικό υλικό σε κατοίκους που είχαν αποκλειστεί σε δυσπρόσιτες περιοχές μέσω αυτών των drones. Τα συγκεκριμένα μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και μπορούν να μεταφέρουν φορτία έως και 20 με 25 κιλά», εξηγεί ο κ. Τσίγκας, ενώ σε ερώτηση για το αν τα μέλη της ομάδας «Ίκαρος» επαρκούν για τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, απαντά…

«Το προσωπικό -περίπου 100 άτομα που συμμετέχουν σήμερα στη μονάδα σε ολόκληρη την επικράτεια- είναι κατανεμημένο σε 13 γεωγραφικές περιοχές της χώρας και συνδράμει στις πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην περιοχή ευθύνης του. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει διαθεσιμότητα σε όλες τις Περιφέρειες,

είτε μέσω των drones που παρέχουν εικόνα καθ’ όλο το 24ωρο στα κέντρα επιχειρήσεων,

είτε μέσω των επανδρωμένων αεροσκαφών Diamond,

είτε μέσω των τοπικών ομάδων «Ίκαρος». Στόχος είναι να περιορίζονται οι μετακινήσεις προσωπικού και να μην αποδυναμώνονται επιχειρησιακά άλλες περιοχές της Ελλάδας».

Πώς συμβάλλουν στον άμεσο εντοπισμό των πυρκαγιών

Πώς συμβάλλουν όμως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην επιτυχή έκβαση μιας πυρκαγιάς; Οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες που προκύπτουν από τον εντοπισμό καπνού μεταδίδονται άμεσα στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τα 109 drones που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, εκ των οποίων τα 30 επιχειρούν στην Αττική. Το έργο τους δε, υποστηρίζεται από τρία σύγχρονα δικινητήρια αεροσκάφη επιτήρησης Diamond του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία λειτουργούν και ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων.

Όλα τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος επιτηρούν δασικές εκτάσεις, εντοπίζουν έγκαιρα πυρκαγιές και παρέχουν εικόνα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο τόσο στο κέντρο επιχειρήσεων όσο και στον επικεφαλής του συμβάντος, μεταφέροντας στο επιχειρησιακό τάμπλετ πλήρη εικόνα της εξέλιξης του μετώπου.

«Η συμβολή τους είναι καθοριστική. Στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί πυρκαγιές από το πρώτο κιόλας λεπτό εμφάνισης καπνού. Παράλληλα, μας παρέχουν χαρτογραφημένη εικόνα της περιοχής σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, οι επίγειες δυνάμεις γνωρίζουν την πορεία της πυρκαγιάς, έχουν μια συνολική εικόνα από ψηλά και μπορούν να επιλέξουν τη συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή για να προσεγγίσουν το μέτωπο χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο», καταλήγει ο κ. Τσίγκας.