Έρευνα για την αφαίρεση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά ζητά ο Κικίλιας

Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αφαιρέθηκε το μνημείο στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη από το λιμάνι του Πειραιά, ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως ανέφερε, έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν άμεσα και πλήρως, ποιος και με ποιον τρόπο προχώρησε στην απομάκρυνση του μνημείου: «Το μνημείο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός στην ανάρτησή του.

Έχω ζητήσει να διερευνηθεί άμεσα και πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες ποιος και με ποιο τρόπο αφαίρεσε το μνημείο στη μνήμη του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά.



Το μνημείο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 22, 2026

Υπενθυμίζεται πως ο Καργιώτης, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Horizon με προορισμό το Ηράκλειο, είχε απωθηθεί από μέλη του πληρώματος ενώ το πλοίο βρισκόταν στη διαδικασία απόπλου, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του και ο 36χρονος παρασύρθηκε από την περιδίνηση των υδάτων που προκάλεσαν οι προπέλες, χάνοντας τη ζωή του από πνιγμό. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε πανελλήνια κατακραυγή, οδήγησε στην ποινική δίωξη μελών του πληρώματος και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής στις θαλάσσιες μεταφορές.

Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην Πύλη Ε3 του λιμανιού του Πειραιά, στο σημείο όπου στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 έχασε τη ζωή του ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα τη Δευτέρα, σε ανάρτησή της στα social media, η μητέρα της 21χρονης Έμμας, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022, εξέφρασε την αντίδρασή της για την απομάκρυνση του μνημείου που είχε δημιουργηθεί στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη.