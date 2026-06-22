Ελλάδα Αντώνης Καργιώτης Βασίλης Κικίλιας Ναυτιλία

Έρευνα για την αφαίρεση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά ζητά ο Κικίλιας

Όπως ανέφερε ο υπουργός, έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν άμεσα και πλήρως, ποιος και με ποιον τρόπο προχώρησε στην απομάκρυνση του μνημείου.

Εικόνα από διαδήλωση στο λιμάνι του Πειραιά για το θάνατο του Αντώνη Καργιώτη (φωτο: Intime)
Εικόνα από διαδήλωση στο λιμάνι του Πειραιά για το θάνατο του Αντώνη Καργιώτη (φωτο: Intime)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αφαιρέθηκε το μνημείο στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη από το λιμάνι του Πειραιά, ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως ανέφερε, έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν άμεσα και πλήρως, ποιος και με ποιον τρόπο προχώρησε στην απομάκρυνση του μνημείου: «Το μνημείο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται πως ο Καργιώτης, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Horizon με προορισμό το Ηράκλειο, είχε απωθηθεί από μέλη του πληρώματος ενώ το πλοίο βρισκόταν στη διαδικασία απόπλου, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του και ο 36χρονος παρασύρθηκε από την περιδίνηση των υδάτων που προκάλεσαν οι προπέλες, χάνοντας τη ζωή του από πνιγμό. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε πανελλήνια κατακραυγή, οδήγησε στην ποινική δίωξη μελών του πληρώματος και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής στις θαλάσσιες μεταφορές.

Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην Πύλη Ε3 του λιμανιού του Πειραιά, στο σημείο όπου στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 έχασε τη ζωή του ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα τη Δευτέρα, σε ανάρτησή της στα social media, η μητέρα της 21χρονης Έμμας, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022, εξέφρασε την αντίδρασή της για την απομάκρυνση του μνημείου που είχε δημιουργηθεί στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη.

karghiotis.JPG

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αντώνης Καργιώτης Βασίλης Κικίλιας Ναυτιλία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader