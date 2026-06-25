Έρευνα ΙΝΣΕΤΕ: Περισσότεροι τουρίστες, λιγότερες διανυκτερεύσεις - Οι 5 περιφέρειες που κυριαρχούν

Αύξηση στις αφίξεις και τις τουριστικές εισπράξεις, αλλά μείωση στη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών κατέγραψε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;», η οποία βασίζεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας ανήλθαν σε 41,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το 2024, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 22,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,8%. Την ίδια στιγμή, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, φτάνοντας τα 233,1 εκατομμύρια, γεγονός που αποτυπώνει μια σημαντική μεταβολή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε στις 5,6 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά 4,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας τα 97 ευρώ. Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΙΝΣΕΤΕ, οι επισκέπτες ξοδεύουν πλέον περισσότερα χρήματα ανά ημέρα, αλλά παραμένουν λιγότερο χρόνο στους προορισμούς που επιλέγουν.

Οι πέντε περιφέρειες που κυριαρχούν

Η μελέτη αναδεικνύει τη διαχρονική συγκέντρωση του ελληνικού τουρισμού σε λίγες περιοχές. Συγκεκριμένα, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και η Κεντρική Μακεδονία συγκέντρωσαν το 82,3% των επισκέψεων, το 88% των διανυκτερεύσεων και σχεδόν το 90% των τουριστικών εισπράξεων της χώρας.

Στις επισκέψεις, η Αττική διατήρησε την πρώτη θέση με 9,7 εκατομμύρια επισκέψεις, ακολουθούμενη από το Νότιο Αιγαίο με 7,6 εκατομμύρια και την Κεντρική Μακεδονία με 7,2 εκατομμύρια. Η Κρήτη κατέγραψε 6,35 εκατομμύρια επισκέψεις και τα Ιόνια Νησιά 3,78 εκατομμύρια.

Όσον αφορά τις εισπράξεις, το Νότιο Αιγαίο παρέμεινε στην κορυφή με 6,6 δισ. ευρώ, ενώ η Αττική ακολούθησε με 5,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μάλιστα εντυπωσιακή αύξηση 22,9% σε σχέση με το 2024. Η Κρήτη βρέθηκε στην τρίτη θέση με 4,34 δισ. ευρώ.

Πρωταγωνιστές οι Γερμανοί - Στην τριάδα οι Αμερικανοί

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με 6,3 εκατομμύρια επισκέψεις και αύξηση 11,4%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 5,1 εκατομμύρια επισκέψεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέβηκαν στην τρίτη θέση με 2,4 εκατομμύρια επισκέψεις, ξεπερνώντας άλλες παραδοσιακές αγορές.

Αντίθετα, η Βουλγαρία παρουσίασε σημαντική πτώση, χάνοντας τρεις θέσεις στην κατάταξη και καταγράφοντας μείωση 22,1% στις επισκέψεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίοι επισκέπτονται περισσότερες Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Οι Αμερικανοί κατέγραψαν κατά μέσο όρο 1,57 επισκέψεις ανά ταξιδιώτη και οι Καναδοί 1,54, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγορές μεγάλων αποστάσεων διαχέουν περισσότερο το οικονομικό όφελος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη η μεγάλη κερδισμένη

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των Περιφερειών κατέγραψε η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η οποία εμφάνισε αύξηση σχεδόν 50% στις επισκέψεις, 31% στις διανυκτερεύσεις και 36,9% στις εισπράξεις, αναδεικνυόμενη στον μεγάλο «κερδισμένο» του 2025.

Στον αντίποδα, το Βόρειο Αιγαίο κατέγραψε σημαντικές απώλειες, με τις επισκέψεις να μειώνονται κατά 23,1%, τις διανυκτερεύσεις κατά 29,5% και τις εισπράξεις κατά 26,8%. Σημαντική πτώση παρουσίασε και η Ήπειρος, κυρίως στις διανυκτερεύσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 33,7%.

Οι τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα

Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε τον τίτλο της ακριβότερης τουριστικής Περιφέρειας, με μέση δαπάνη 869 ευρώ ανά επίσκεψη και 125 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η Αττική ακολούθησε με ιδιαίτερα υψηλή μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η οποία έφτασε τα 119 ευρώ, αυξημένη κατά 20% σε σχέση με το 2024.

Στον αντίποδα, η Κεντρική Μακεδονία εμφάνισε τη χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, στα 57 ευρώ, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στις κορυφαίες Περιφέρειες σε αριθμό επισκέψεων και διανυκτερεύσεων.