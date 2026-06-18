Έρευνα «μαμούθ» σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας με πρωτοβουλία Βουρλιώτη

Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα, ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ερευνηθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα – υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

Ήδη μάλιστα σε ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους στο κύκλωμα πολεοδομιών, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης ενώ έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά τους στοιχεία.