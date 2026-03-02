Έρευνα: Πως αισθάνονται οι νέοι για την ΑΙ και το μέλλον τους

Οι έφηβοι στις ΗΠΑ δεν χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη μόνο για μια απλή βοήθεια σε ασκήσεις ή εργασίες, σύμφωνα με νέα έρευνα του Pew Research Center. Όπως φαίνεται, η ΑΙ και τα chatbots έχουν γίνει πλέον πηγή έρευνας, διασκέδασης, αλλά και συναισθηματικής στήριξης για πολλούς νέους, δημιουργώντας όμως πολύπλοκα ερωτήματα για την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και την προστασία τους.



Τι κάνουν οι έφηβοι με την τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με την νεότερη αυτή έρευνα, περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών teenagers έχουν χρησιμοποιήσει κάποιου είδους AI chatbot τουλάχιστον μία φορά. Τα πιο συνηθισμένα σενάρια χρήσης είναι η έρευνα & πληροφόρηση (περίπου στο 57%) για ένα θέμα, δηλαδή για να βρουν γρήγορα απαντήσεις σε ερωτήματα και να κατανοήσουν κάποιες έννοιες. Μεγάλο ποσοστό (περίπου 54%) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διευκρινίσει κάποια θέματα, να λύσει ασκήσεις και να γράψει ή να διορθώσει κείμενα.



Ένας στους δέκα εφήβους δηλώνει πως χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ολοκληρώσει μέρος μιας εργασίας (ή ακόμη και ολόκληρη), ενώ ένα 44% λέει πως τη χρησιμοποιεί για «μικροεργασίες», όπως σύνοψη κειμένων ή και έλεγχο ορθογραφίας και συντακτικού.



Από τις ασκήσεις στην ψυχολογία

Μια πιο εντυπωσιακή -και ταυτόχρονα ανησυχητική- πλευρά της έρευνας είναι πως περίπου το 12% των νέων χρησιμοποιεί τα ΑΙ chatbots για συναισθηματική στήριξη ή συμβουλή σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Κάποια παιδιά ρωτούν τις μηχανές για προσωπικά θέματα και δήλωσαν ότι αισθάνονται παρηγοριά που έχουν άμεση απάντηση. Κάπως έτσι, δημιουργείται η αίσθηση μιας πιο άνετης επικοινωνίας με ένα chatbot παρά σε κάποιον άνθρωπο, τουλάχιστον στις πρώτες στιγμές μιας συναισθηματικής κρίσης.



Η ανησυχία των ειδικών

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πάντως πως υπάρχει κίνδυνος αποξένωσης για τους νέους, καθώς η συνεχής χρήση των chatbots δημιουργεί μια εξάρτηση που μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά τους να σκέφτονται ανεξάρτητα και να παίρνουν αποφάσεις.

Τονίζουν, δε, ότι τα σχολεία και οι οικογένειες πρέπει πλέον να διαμορφώσουν σαφείς οδηγίες για ποιες χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπονται, να διδάξουν στο πως δουλεύουν τα μοντέλα, ποιοι είναι οι περιορισμοί τους και πότε η εξάρτηση γίνεται πρόβλημα και να δώσουν πραγματική ψυχολογική στήριξη στα παιδιά, ώστε να μην απευθύνονται στα chatbots όταν έχουν κάποιο πρόβλημα.