Έρευνα-σοκ: Τι φυτοφάρμακα κρύβουν οι σάλτσες ντομάτας στα ράφια των σουπερμάρκετ

Μια πρόσφατη εργαστηριακή έρευνα εξέτασε 16 έτοιμες σάλτσες ντομάτας από την ιταλική αγορά, όλες φτιαγμένες από ιταλικές πρώτες ύλες, με στόχο να ελεγχθεί τόσο η ποιότητα της ντομάτας όσο και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Τα προϊόντα προέρχονταν από γνωστές εταιρείες του χώρου και, συνολικά, όλα βρέθηκαν εντός των νόμιμων ορίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε κανένα δείγμα που να παραβιάζει τη νομοθεσία, όμως οι διαφορές στην ποιότητα και στην «καθαρότητα» ήταν σημαντικές.

Όλες οι σάλτσες εντός ορίων, αλλά όχι ίδιες σε ποιότητα

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάστηκαν ήταν οι βαθμοί Brix, ένας τρόπος μέτρησης της πυκνότητας μιας σάλτσας και της περιεκτικότητας σε ντομάτα μέσα στο προϊόν. Με απλά λόγια όσο πιο υψηλός ο βαθμός Brix, τόσο πιο «γεμάτη» και πυκνή είναι η σάλτσα, επειδή περιέχει περισσότερα φυσικά σάκχαρα και λιγότερο νερό. Τα περισσότερα προϊόντα κινήθηκαν γύρω στο 7-8, που θεωρείται καλή μέση τιμή, ενώ μερικά έφτασαν και πάνω από το 9, έχοντας πιο έντονη γεύση και καλύτερη συμπύκνωση. Υπήρξε όμως και μία περίπτωση που κινήθηκε οριακά χαμηλά, κοντά στο ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος, κάτι που δείχνει πιο αραιό προϊόν.

Φυτοφάρμακα: από το spirotetramat έως τα μυκητοκτόνα

Το πιο «βαρύ» κομμάτι της έρευνας αφορά τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αν και όλα τα προϊόντα ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων, σχεδόν όλα εμφάνισαν παρουσία διαφορετικών χημικών ουσιών, σε μικρές όμως ποσότητες. Σε αρκετά δείγματα βρέθηκαν έως και τρεις διαφορετικές δραστικές ουσίες ταυτόχρονα, ενώ αν συνυπολογιστούν και πολύ μικρές ανιχνεύσιμες «ενδείξεις» (ίχνη κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης), ο συνολικός αριθμός διαφορετικών ουσιών σε ορισμένα προϊόντα φτάνει ακόμη και τις 12.

Η πιο συχνά ανιχνευόμενη ουσία ήταν το spirotetramat, ένα εντομοκτόνο που έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Οκτώβριο του 2025, αλλά στην Ιταλία επιτρέπεται προσωρινά με ειδική παράταση έως τον Ιούλιο του 2026, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα καλλιεργειών, όπως και της ντομάτας. Η ουσία αυτή έχει συνδεθεί επιστημονικά με πιθανές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία και στην ανάπτυξη του εμβρύου, γι’ αυτό και έχει προκαλέσει ανησυχία. Στην έρευνα εντοπίστηκε σε 8 από τα 16 δείγματα, δηλαδή στο μισό σύνολο των προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ποσότητες πλησίαζαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο (1 mg/kg), ενώ σε κάποιες άλλες ξεπερνούσαν το μισό αυτού του ορίου.

Εκτός από αυτό, ανιχνεύθηκαν και άλλα φυτοφάρμακα. Το azoxystrobin, ένα μυκητοκτόνο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ουσία με τοξικότητα σε περίπτωση εισπνοής, εντοπίστηκε σε αρκετά δείγματα. Επίσης βρέθηκε το difenoconazole, ένα ακόμη μυκητοκτόνο που σε διεθνείς αξιολογήσεις έχει χαρακτηριστεί ως πιθανώς ύποπτο για καρκινογένεση στον άνθρωπο. Σε δύο προϊόντα εντοπίστηκε και το boscalid, ένα άλλο μυκητοκτόνο που παλαιότερα θεωρούνταν σχετικά χαμηλής επικινδυνότητας, αλλά πιο πρόσφατες επιστημονικές αξιολογήσεις έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, τόσο για πιθανή καρκινογόνο δράση όσο και για πιθανή επίδραση στο ορμονικό σύστημα.

Το «κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων

Πέρα από τις μεμονωμένες ουσίες, οι ερευνητές δίνουν έμφαση και στο λεγόμενο «φαινόμενο του κοκτέιλ», όπου ακόμη και αν κάθε φυτοφάρμακο βρίσκεται σε χαμηλή και νόμιμη ποσότητα, ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών ουσιών στο ίδιο τρόφιμο μπορεί να έχει απρόβλεπτη συνολική επίδραση στον οργανισμό. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως επιστημονικά, αλλά αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας στην Ευρώπη.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η ιταλική βιομηχανία ντομάτας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή και σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως τα τελικά προϊόντα δεν είναι όλα ίδια ως προς την ποιότητα και τη «χημική καθαρότητα». Υπάρχουν μεγάλες διαφορές τόσο στη συγκέντρωση της ντομάτας όσο και στην παρουσία υπολειμμάτων.

Η αξιολόγηση των προϊόντων βασίστηκε κατά 50% στα επίπεδα των φυτοφαρμάκων και κατά 50% στα Brix, δηλαδή στην ποιότητα της πρώτης ύλης. Έτσι, προέκυψε μια συνολική εικόνα όπου όλα τα προϊόντα είναι νόμιμα και ασφαλή με βάση τα όρια, αλλά όχι ισότιμα ως προς τη διατροφική τους ποιότητα και την καθαρότητα της παραγωγικής διαδικασίας.