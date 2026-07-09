Έρευνα του Eteron καταγράφει τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες των δομών Ψυχικής Υγείας

Το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή Eteron, στα πλαίσια του project που διεξάγει για την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, διενήργησε έρευνα για τις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας της χώρας.

Ο τομέας της Ψυχικής Υγείας αποτελεί ένα χρόνια παραμελημένο πεδίο, με τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν να παραμένουν σε αρκετό βαθμό ταμπού, την ίδια ώρα, όμως, που πλήθος μελετών δείχνουν ότι τα ψυχικά προβλήματα, με πρώτιστο το στρες, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση και απασχολούν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Συνεπώς, η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, όπως και η βελτίωση παροχής αυτών, αναδεικνύεται σε κρίσιμο τομέα των ημερών μας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Eteron, το πρώτο και σημαντικότερο εύρημα της έρευνας αποτέλεσε «η δυσκολία συλλογής στοιχείων για τις δομές ψυχικής υγείας, τη στελέχωσή τους, τις υπηρεσίες που παρέχουν, τα ωφελούμενα άτομα και τις ανάγκες τους», γεγονός που υποδεικνύει την «αποσπασματικότητα και την έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού στις πολιτικές για την ψυχική υγεία».

Δεύτερο σημείο που υπογραμμίζεται στην έρευνα αφορά στο καθεστώς των δομών και υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: «Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ιδιωτικοποίηση, καθώς από τις καταγεγραμμένες μονάδες ψυχικής υγείας αρκετές είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)».

Ταυτόχρονα, παρατηρείται έλλειψη δομών πρωτοβάθμιας υγείας για τα ζητήματα ψυχικής υγείας, με το Eteron να επισημαίνει πως «η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα πολύ υψηλά ποσοστά ακούσιων νοσηλειών, τα οποία είναι τετραπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η υποστελέχωση των δομών και η έλλειψη πόρων έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή αναχρονιστικών μεθόδων που έχουν στηλιτευτεί διεθνώς ως παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι καθηλώσεις».



Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται επίσης και σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ανηλίκων, καθώς στον παιδοψυχιατρικό τομέα «ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι καλύπτει το 85-90% της παιδοψυχιατρικής φροντίδας, ενώ ολόκληρες περιοχές δεν διαθέτουν παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα οι ανάγκες είτε να μένουν ακάλυπτες είτε να χρειάζεται οι οικογένειες να μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν ανταπόκριση. Παράλληλα, η ομογενοποίηση των θεραπευτικών προγραμμάτων με τη σύσταση του ΕΟΠΑΕ έχει επιφέρει πλήγμα στα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης, ακυρώνοντας τη δυνατότητα των εξαρτημένων να επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει».

Τα κύρια ευρήματα

Συμπερασματικά, «η έρευνα αντικατοπτρίζει την κρισιμότητα και τις ανισότητες που κυριαρχούν στον τομέα της ψυχικής υγείας, επηρεάζοντας το σύνολο του πληθυσμού και ακόμα περισσότερο τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Το ζητούμενο είναι η γενναία υποστήριξη της δημόσιας ψυχικής υγείας, αλλά και η συνολική αλλαγή παραδείγματος, η ενίσχυση των κοινοτικών δομών και η ουσιαστική, πια, αποασυλοποίηση».



Τα 5 βασικά ευρήματα της μελέτης: