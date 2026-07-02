Έρευνες στο κελί του ισοβίτη «Κλόντι» στις φυλακές Γρεβενών - Κατασχέθηκαν smartwatch και σημειώσεις

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 1/7 στο Κατάστημα Κράτησης Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο κελί του διαβόητου ισοβίτη, γνωστού ως «Κλόντι», το οποίο βρίσκεται στην τρίτη πτέρυγα των φυλακών. Ο ίδιος φέρεται να συγκατοικεί με έναν 26χρονο Έλληνα κρατούμενο.

Η έρευνα διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριακών και Ειδικών Δράσεων, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά τον έλεγχο, ο «Κλόντι» εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ένα ψηφιακό ρολόι (smartwatch), στο εσωτερικό του οποίου ήταν τοποθετημένη κάρτα SIM, καθώς και 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις. Το περιεχόμενο των εγγράφων αναμένεται να αναλυθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας περί προμήθειας κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.