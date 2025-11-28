Ερευνητές εντόπισαν τα κύτταρα που ελέγχουν το άγχος ανοίγοντας το δρόμο για νέες θεραπείες

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Molecular Psychiatry αναφέρεται ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού στον εγκέφαλο μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο άγχος και τις ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Μέχρι τώρα, η επιστημονική κοινότητα έδινε προσοχή κυρίως στους νευρώνες και στις ορμόνες, θεωρώντας ότι αυτοί «έτρεχαν» τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ τα μικρογλοιακά κύτταρα – τα «καθαριστικά» του εγκεφάλου – έμοιαζαν δευτερεύοντα. Αυτά είναι όμως που ελέγχουν στην πραγματικότητα τον «διακόπτη» του άγχους και της αυτοκαταστροφικής φροντίδας, όπως δείχνουν τα νέα πειράματα σε ποντίκια.

Το κρυφό σύστημα «φρένων» του εγκεφάλου

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, το άγχος είναι μια κοινή εμπειρία για όλους, αλλά όταν ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή διαταραχή. Οι διαταραχές αυτού του τύπου επηρεάζουν περίπου 1 στους 5 ανθρώπους στις ΗΠΑ, και η κατανόησή τους παραμένει περιορισμένη. Οι επιστήμονες εξέτασαν δύο τύπους μικρογλοιακών κυττάρων: τα non-Hoxb8, που λειτουργούν ως «επιταχυντής» ενισχύοντας άγχος και τα Hoxb8, που λειτουργούν ως «φρένο», μετριάζοντας υπερβολικές αντιδράσεις.

Για να το αποδείξουν, οι ερευνητές δημιούργησαν ποντίκια χωρίς μικρογλοιακά κύτταρα και στη συνέχεια τους εμφύτευσαν κύτταρα από άλλα ποντίκια. Όταν μεταφέρθηκαν κύτταρα με γενετική προδιάθεση για αγχώδεις διαταραχές, τα ποντίκια άρχισαν να τραβούν τρίχες τους, επιβεβαιώνοντας ότι η συμπεριφορά προκαλείται από τα κύτταρα, όχι μόνο από το γενετικό υπόβαθρο. Σε πειράματα που έβαλαν μόνο τα «επιταχυντικά» κύτταρα, τα ποντίκια παρουσίασαν έντονο άγχος, αποδεικνύοντας τη θεωρία «επιταχυντή/φρένο». Με ειδικό γενετικό «διακόπτη», οι επιστήμονες μπορούσαν να ενεργοποιούν τα κύτταρα με φως λέιζερ, βλέποντας άμεση αύξηση της συμπεριφοράς καθαρισμού.

Προς νέες θεραπείες ψυχικής υγείας

Οι δύο τύποι μικρογλοιακών κυττάρων συνεργάζονται για να ρυθμίσουν το κατάλληλο επίπεδο άγχους, αντιδρώντας στο περιβάλλον του οργανισμού. Αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για την κατανόηση και αντιμετώπιση των διαταραχών άγχους και της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Αν οι άνθρωποι έχουν ανάλογο σύστημα, τότε το άγχος θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται όχι μόνο με φάρμακα που καταστέλλουν νευρώνες, αλλά ενισχύοντας τα «φρένα» ή περιορίζοντας τη δράση των «επιταχυντών». Η ανακάλυψη αυτή σηματοδοτεί πιθανώς την αρχή μιας εποχής «ψυχο-ανοσολογικών» θεραπειών.

Ο εγκέφαλος είναι πολύπλοκος και η σημασία των μικρογλοιακών κυττάρων υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων κυτταρικών λειτουργιών. Τα κύτταρα που θεωρούνταν κάποτε απλά «καθαριστικά» ίσως είναι τα κλειδιά για την κατανόηση της ψυχικής υγείας και τη δημιουργία νέων θεραπειών.