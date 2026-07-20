Εργαλείο προστασίας των εφήβων που ψάχνουν πληροφορίες για αυτοκτονία ενεργοποιεί η Meta

Η Meta ενεργοποιεί μια νέα σειρά AI εργαλείων για την προστασία των εφήβων, τα οποία μπορούν να ειδοποιούν γονείς και κηδεμόνες όταν συνομιλίες με το Meta AI δείχνουν πιθανά σημάδια αυτοκτονικής τάσης ή αυτοτραυματισμού. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης του γονικού ελέγχου στο Instagram και στις υπόλοιπες πλατφόρμες της εταιρείας.



Νέες ειδοποιήσεις προς τους γονείς όταν οι έφηβοι «χτυπούν κόκκινο»

Σύμφωνα με τη Meta, όταν ένας έφηβος χρήστης εκφράσει σε συνομιλία με το Meta AI σκέψεις ή προθέσεις που σχετίζονται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό, το chatbot ήδη παραπέμπει σε γραμμές κρίσης και προτρέπει τον χρήστη να μιλήσει σε γονέα ή άλλο έμπιστο ενήλικα. Με το νέο σύστημα, θα αποστέλλεται επιπλέον ειδοποίηση στους γονείς που χρησιμοποιούν τα εργαλεία γονικής επίβλεψης στο Instagram, βασισμένη σε «σήματα» και μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Οι ειδοποιήσεις αυτές συνοδεύονται από υλικό και οδηγίες προς γονείς για το πώς να προσεγγίσουν μια δύσκολη συζήτηση με τον έφηβο, προσφέροντας links προς οργανισμούς υποστήριξης και καλύτερες πρακτικές στην επικοινωνία. Η Meta αναφέρει ότι η λειτουργία είναι ήδη ενεργή για γονείς σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά, με στόχο να επεκταθεί παγκοσμίως μέχρι το τέλος του έτους.

Meta to alert parents if teenagers ask Instagram AI chatbot about suicide or self-harmhttps://t.co/M1tGQK2wo6 — Sky News (@SkyNews) July 16, 2026

Ενσωμάτωση στα εργαλεία γονικής επίβλεψης του Instagram

Τα νέα alerts κουμπώνουν πάνω στα υπάρχοντα εργαλεία γονικής επίβλεψης του Instagram, τα οποία δίνουν στους γονείς ορατότητα στα θέματα που συζητούν οι έφηβοι με το Meta AI και τη δυνατότητα να μπλοκάρουν ή να περιορίζουν συνομιλίες. Η Meta υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί εφήβων έχουν ήδη ενισχυμένες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας, καθώς και φραγμούς σε συζητήσεις γύρω από αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία ή διατροφικές διαταραχές.

Με τα νέα εργαλεία, η εταιρεία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, προσπαθώντας να ενημερώνει τους γονείς όχι μόνο όταν ο έφηβος ψάχνει τέτοιους όρους μέσα στην πλατφόρμα, αλλά και όταν προσπαθεί να ανοίξει αντίστοιχες συζητήσεις με το Meta AI. Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν μια συνομιλία -ανηλίκου ή ενήλικου- δείχνει άμεσο κίνδυνο.



Η μεγάλη εικόνα: AI, εφηβεία και γονικός έλεγχος

Η κίνηση της Meta έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και social media, μετά από αναφορές ότι τα chatbots και οι πλατφόρμες απέτυχαν να προστατεύσουν «ευάλωτους» εφήβους ή ακόμη και παρείχαν επικίνδυνες συμβουλές. Παράλληλα, λειτουργίες όπως τα νέα alerts του Instagram για αναζητήσεις σχετικές με αυτοτραυματισμό και οι γονικοί έλεγχοι σε εργαλεία τύπου ChatGPT δείχνουν μια ευρύτερη μετατόπιση προς τον εντοπισμό κρίσης και ειδοποίηση των ενηλίκων.