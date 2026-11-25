Νέους κανόνες στη σχέση εργαζομένων και ψηφιακών πλατφορμών φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο που αρχίζει να συζητείται σήμερα, Τετάρτη (25/11), στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σημαντική αλλαγή, οι αποφάσεις που μπορούν να στερήσουν από έναν εργαζόμενο τη δυνατότητα να συνεχίσει να εργάζεται μέσω μιας εφαρμογής δεν θα επιτρέπεται να λαμβάνονται αποκλειστικά από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Η παρέμβαση αφορά κυρίως όσους προσφέρουν υπηρεσίες μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπως οι διανομείς φαγητού, αλλά το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ευρύτερες αλλαγές για εργαζόμενους γονείς, φροντιστές, νέους έως 26 ετών και ασφαλισμένες μητέρες.

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή και ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/2831, την οποία τα κράτη-μέλη οφείλουν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 2 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής εργασίας, όπου οι αναθέσεις, οι αξιολογήσεις και πολλές φορές οι αμοιβές καθορίζονται μέσω αλγοριθμικών συστημάτων.

Πότε δεν θα μπορεί να αποφασίζει ο αλγόριθμος

Η σημαντικότερη πρόβλεψη αφορά τους περιορισμούς στις αυτοματοποιημένες αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την επαγγελματική δραστηριότητα των απασχολουμένων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η αναστολή ή ο αποκλεισμός λογαριασμού, καθώς και η λύση της συνεργασίας με μια πλατφόρμα, θα πρέπει να αποτελούν απόφαση ανθρώπου και όχι αποκλειστικό αποτέλεσμα ενός αλγορίθμου.

Για παράδειγμα, εάν ένας διανομέας εμφανίζει χαμηλή αξιολόγηση ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπίσει στοιχεία που θεωρεί προβληματικά, δεν θα μπορεί μόνο του να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από την εφαρμογή.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες θα αποκτούν δικαίωμα ενημέρωσης για τις αποφάσεις που λαμβάνονται ή υποστηρίζονται από αυτοματοποιημένα συστήματα και επηρεάζουν ουσιαστικά την επαγγελματική τους κατάσταση.

Θα μπορούν να ζητούν εξηγήσεις για τους λόγους μιας απόφασης και να απαιτούν την επανεξέτασή της από αρμόδιο πρόσωπο.

Εάν διαπιστωθεί παραβίαση δικαιωμάτων, προβλέπεται η διόρθωση της απόφασης ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η παροχή επαρκούς αποζημίωσης για τη ζημιά που έχει προκληθεί.

Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν όσους εργάζονται μέσω αυτών για τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν και για τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις αναθέσεις και τις αμοιβές.

Η νέα νομοθεσία δεν απαγορεύει τη χρήση αλγορίθμων στην οργάνωση της εργασίας. Επιβάλλει όμως συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας, ελέγχου και προστασίας, κυρίως όταν οι αποφάσεις έχουν σοβαρές συνέπειες για τον απασχολούμενο.

Τα προσωπικά δεδομένα και η ασφάλεια των διανομέων

Αλλαγές προβλέπονται και στον τρόπο παρακολούθησης των εργαζομένων από τις εφαρμογές.

Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως πληροφορίες για την ψυχολογική κατάσταση ή το περιεχόμενο ιδιωτικών συνομιλιών.

Παράλληλα, τίθενται περιορισμοί στη συλλογή δεδομένων όταν ο εργαζόμενος δεν προσφέρει ούτε εκτελεί εργασία για την πλατφόρμα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να αξιολογούν τους κινδύνους που μπορεί να προκαλούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα για την υγεία και την ασφάλεια των απασχολουμένων.

Η πρόβλεψη αφορά, μεταξύ άλλων, την πίεση που μπορεί να ασκείται στους διανομείς για ολοκλήρωση παραγγελιών, τους κινδύνους εργατικών ατυχημάτων και την εργασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ειδική σημασία έχει ότι οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αλγοριθμικής διαχείρισης δεν περιορίζονται στους μισθωτούς, αλλά καλύπτουν και ανεξάρτητους συνεργάτες, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο.

Πότε ένας διανομέας θα θεωρείται μισθωτός

Το δεύτερο σημαντικό πεδίο του νομοσχεδίου αφορά τον χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης.

Σήμερα, στις ψηφιακές πλατφόρμες συνυπάρχουν μισθωτοί εργαζόμενοι και ανεξάρτητοι επαγγελματίες που συνεργάζονται με τις εταιρείες μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Το νέο πλαίσιο δεν μετατρέπει αυτομάτως όλους τους συνεργάτες σε μισθωτούς. Προβλέπει όμως μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας όταν οι πραγματικές συνθήκες απασχόλησης δείχνουν ότι η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο.

Για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία επιβάλλει την υποχρεωτική αποδοχή παραγγελιών, απαγορεύει τη συνεργασία με ανταγωνιστικές πλατφόρμες ή επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις, τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνεκτιμηθούν για τον προσδιορισμό της πραγματικής εργασιακής σχέσης.

Στις σχετικές δικαστικές διαδικασίες, όταν ενεργοποιείται το τεκμήριο, το βάρος απόδειξης ότι δεν υπάρχει εξαρτημένη εργασία μεταφέρεται στην εταιρεία.

Η αλλαγή μπορεί να διευκολύνει τη διεκδίκηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι συνεργάτες, αλλά στην πράξη εργάζονται υπό συνθήκες εξάρτησης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού Μητρώου Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Σε αυτό θα καταγράφονται όσοι απασχολούνται μέσω πλατφορμών, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους. Θα δηλώνονται επίσης στοιχεία για τις εργασιακές σχέσεις, τους γενικούς όρους συνεργασίας και τις ενδιάμεσες εταιρείες που χρησιμοποιούνται.

Στις περιπτώσεις απασχόλησης μέσω τρίτης εταιρείας, προβλέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ευθύνη τόσο της πλατφόρμας όσο και του διαμεσολαβητή.

Οι αλλαγές, πάντως, δεν έχουν γίνει ομόφωνα αποδεκτές από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Το Σωματείο Εργαζομένων της efood Αττικής, μαζί με άλλα σωματεία του κλάδου, έχει διατυπώσει ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονται απλούστερες διοικητικές διαδικασίες αναγνώρισης της εξαρτημένης εργασίας και ισχυρότερες εγγυήσεις για τις αμοιβές, την ασφαλιστική κάλυψη και τα εργατικά ατυχήματα.

Το σωματείο έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αρχίζει και η κοινοβουλευτική επεξεργασία του νομοσχεδίου.

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι γονείς και οι νέοι έως 26 ετών

Πέρα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, σημαντικές είναι οι αλλαγές που προβλέπονται για τις γονικές άδειες.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται τέσσερις μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί, με επιδότηση από τη ΔΥΠΑ για τους δύο πρώτους μήνες, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Το νέο νομοσχέδιο καταργεί την υποχρέωση συμπλήρωσης ενός επιπλέον έτους πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για τη λήψη γονικής άδειας και του σχετικού επιδόματος για διαφορετικό παιδί.

Έτσι, ένας εργαζόμενος που έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα και έχει λάβει γονική άδεια για το πρώτο παιδί του δεν θα χρειάζεται να εργαστεί εκ νέου έναν χρόνο στον ίδιο εργοδότη μόνο και μόνο για να αξιοποιήσει το αντίστοιχο δικαίωμα για το δεύτερο παιδί.

Η αρχική γενική προϋπόθεση προϋπηρεσίας για τη θεμελίωση του δικαιώματος δεν καταργείται.

Παράλληλα, οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν θα υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειάς τους.

Αντίστοιχη διευκόλυνση προβλέπεται για την άδεια φροντιστή, καθώς καταργείται η προϋπόθεση προηγούμενης εξάμηνης εργασίας στον ίδιο εργοδότη για όσους χρειάζεται να φροντίσουν συγγενικό ή άλλο προβλεπόμενο πρόσωπο με σοβαρό ιατρικό πρόβλημα.

Ξεχωριστή παρέμβαση αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των νέων, ιδιαίτερα κατά τη μετάβασή τους από το σχολείο ή τις σπουδές στην αγορά εργασίας.

Όταν ένα παιδί συμπληρώνει τα 18 έτη, θα μπορεί να διατηρεί την ασφαλιστική κάλυψη μέσω των γονέων του έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Επιπλέον, εάν ένας νέος αποκτήσει δική του ασφαλιστική ικανότητα λόγω εργασίας και στη συνέχεια τη χάσει, θα μπορεί να επιστρέφει στην κάλυψη των γονέων του έως τη συμπλήρωση των 26 ετών, εφόσον είναι άγαμος και δεν διαθέτει ενεργό ατομικό δικαίωμα.

Η δυνατότητα δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε φοιτητές ή ανέργους.

Για νέους που εργάζονται μετά την ενηλικίωση προβλέπεται επίσης συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης μέσω των γονέων τους έως ότου συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας για δική τους ασφαλιστική ικανότητα, με ανώτατο ηλικιακό όριο τα 26 έτη.

Τέλος, προβλέπεται επέκταση της συμπληρωματικής παροχής κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ σε εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, εφόσον απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη διάταξη αντιμετωπίζει μια διαφοροποίηση στη μεταχείριση ασφαλισμένων μητέρων και μπορεί να προσφέρει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση κατά την περίοδο της μητρότητας.