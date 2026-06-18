Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Τραυματίστηκε σοβαρά 62χρονος από πτώση σε εργοστάσιο

Ένα ακόμη σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, με θύμα έναν 62χρονο εργαζόμενο, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΙΡΙΔΑ Α.Ε., εταιρείας παραγωγής ιχθυοτροφών, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (18/6).

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και του Σωματείου Εργαζομένων στα Τρόφιμα - Ποτά Νομού Αχαΐας, ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο ελαιοχρωματιστών όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του tempo24.news.

Από την πτώση υπέστη κάταγμα στο πόδι, τραυματισμούς στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Παρέμβαση των συνδικάτων

Όπως αναφέρουν τα δύο σωματεία, αντιπροσωπεία τους βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του τραυματισμένου εργαζομένου στο νοσοκομείο, ενώ ενημερώθηκε και η Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Στην ανακοίνωσή τους, τα συνδικάτα κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, αποδίδοντας ευθύνες στην εργοδοσία.

Καταγγελίες κατά της εταιρείας

Οι διοικήσεις των δύο σωματείων καταγγέλλουν την ΙΡΙΔΑ Α.Ε., υποστηρίζοντας ότι φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας σε κάθε εργασία που εκτελείται εντός του εργοστασίου, είτε από προσωπικό της εταιρείας είτε από εργαζόμενους εργολάβων.

Όπως τονίζουν, το νέο περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής των κανόνων προστασίας στους χώρους εργασίας, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων.

Κάλεσμα για κινητοποιήσεις

Με αφορμή το περιστατικό, τα συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους να εντείνουν τον αγώνα τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και για τη διεκδίκηση του 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου εργασίας.

Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της 24ης Ιουνίου και στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 09:00 το πρωί έξω από τις εγκαταστάσεις της ΝΟΥΝΟΥ στη ΒΙΠΕ Πατρών.