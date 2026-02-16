Εργατικό ατύχημα στην πλατεία Μεσολογγίου: Άνδρας γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε πέργκολα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Μεσολογγίου.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr, ο εργαζόμενος φέρεται να βρισκόταν πάνω σε πέργκολα, όταν γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε ένα σίδερο της σκεπής.

Οι συνάδελφοί του επιχείρησαν να τον σηκώσουν και στη συνέχεια τον ξάπλωσαν πάνω στην πέργκολα, καθώς ήταν ημιλιπόθυμος.



Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του και, αφού τον κατέβασε η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.