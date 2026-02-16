Breaking news icon BREAKING
NEWS

Αττική: Κυκλοφοριακή ασφυξία - Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη συμφόρηση

Ελλάδα Εργατικό Ατύχημα Μεσολόγγι Local News

Εργατικό ατύχημα στην πλατεία Μεσολογγίου: Άνδρας γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε πέργκολα

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν καθώς ήταν ημιλιπόθυμος.

Aixmi News
Aixmi News
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Μεσολογγίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr, ο εργαζόμενος φέρεται να βρισκόταν πάνω σε πέργκολα, όταν γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε ένα σίδερο της σκεπής.

Οι συνάδελφοί του επιχείρησαν να τον σηκώσουν και στη συνέχεια τον ξάπλωσαν πάνω στην πέργκολα, καθώς ήταν ημιλιπόθυμος.

Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του και, αφού τον κατέβασε η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εργατικό Ατύχημα Μεσολόγγι Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader