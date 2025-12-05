Εργαζόμενη έχασε υπόθεση σεξουαλικής διάκρισης μετά από καταγγελία για τουαλέτες

Μια γυναίκα έχασε μια αγωγή για διάκριση εναντίον μιας αεροδιαστημικής εταιρείας σχετικά με την πολιτική της για τις τουαλέτες των τρανς υπαλλήλων.



Η Μαρία Κέλι διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι οι τρανς γυναίκες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις γυναικείες τουαλέτες στα γραφεία της Leonardo UK στο Εδιμβούργο.

Σύμφωνα με το BBC, η κ. Κέλι, μηχανικός, άσκησε αγωγή κατά του εργοδότη της, κατηγορώντας τον για παρενόχληση και άμεση και έμμεση διάκριση λόγω φύλου τον Μάρτιο του 2023.



Ωστόσο, η καταγγελία της απορρίφθηκε από το εργατικό δικαστήριο. Το δικαστήριο έκρινε ότι η πολιτική της Leonardo δεν έθετε τις γυναίκες σε σημαντικά μειονεκτική θέση σε σύγκριση με το ανδρικό προσωπικό.

Στην απόφασή της, η δικαστής δήλωσε ότι η πολιτική για τις τουαλέτες ήταν «μέσο για την επίτευξη ενός νόμιμου στόχου», δηλαδή τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για το τρανσέξουαλ προσωπικό.



Απέρριψε το επιχείρημα της κ. Κέλι ότι ήταν άδικο να θυσιάζεται η ιδιωτικότητα των γυναικών, που αποτελούν το 20% του εργατικού δυναμικού, για το συμφέρον πέντε τρανσέξουαλ μελών του προσωπικού, που αποτελούν το 0,5% του εργατικού δυναμικού.



Η δικαστής επεσήμανε ότι μόνο ένα άτομο, η κ. Κέλι, είχε υποβάλει καταγγελία, η οποία αντιστοιχούσε στο 0,05% του γυναικείου εργατικού δυναμικού.



Η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι θεωρούσε τις τουαλέτες μόνο για γυναίκες ως χώρο καταφυγής.



Είπε ότι πρωτοαντίκρυσε ένα τρανσέξουαλ άτομο να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις το 2019, όταν ένας υπάλληλος από άλλο γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου ήρθε στο Εδιμβούργο.

Πρόσθεσε δε ότι δεν έθεσε το ζήτημα τότε, καθώς φοβόταν να χαρακτηριστεί «τρανσφοβική» ή να μπει στη «λίστα των κακών».



Τελικά υπέβαλε καταγγελία τον Μάρτιο του 2023, αφού βγήκε από μια τουαλέτα όταν ένας τρανσέξουαλ συνάδελφος μπήκε μέσα, αφήνοντάς την «άναυδη».



Το δικαστήριο έλαβε επίσης γνώση ότι οι τουαλέτες των γυναικών «μετονομάστηκαν» σε WC τον Ιανουάριο του 2025, αλλά δεν έγινε καμία αλλαγή στις εγκαταστάσεις των ανδρών, επειδή περιείχαν ουρητήρια.



Η εταιρεία υποστήριξε ότι η κ. Κέλι είχε την επιλογή είτε να χρησιμοποιεί τις τουαλέτες που ήταν πιο κοντά στο γραφείο της είτε να περπατάει μέσα από ένα αίθριο για να φτάσει σε τουαλέτες με μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, είτε να χρησιμοποιεί μια προσβάσιμη τουαλέτα.



Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, που περιέγραψε την κ. Κέλι ως «πολύτιμη υπάλληλο», δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν ήταν παραβίαση της αξιοπρέπειάς της, λόγω της επιλογής των διαθέσιμων εγκαταστάσεων.



Επίσης, η δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς για παρενόχληση και σεξουαλική διάκριση. Είπε ότι η πολιτική για τις τουαλέτες δεν «εκθέτει τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο βίας, επίθεσης ή δεν έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ιδιωτικότητά τους» από ό,τι για τους άνδρες.



Την ίδια ώρα, η εταιρεία είπε ότι θα «προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές» μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί πρέπει να ερμηνεύουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι μια γυναίκα ορίζεται νομικά από το βιολογικό φύλο.



Ένας εκπρόσωπος της Leonardo δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία ήταν απαιτητική για όλους τους εμπλεκόμενους και εκτιμούμε τον επαγγελματισμό που επέδειξαν οι συνάδελφοι που υποστήριξαν τη διαδικασία. Τώρα, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η συμπεριφορά στο χώρο εργασίας θα παραμείνει σεβαστή και ότι οι πολιτικές των εγκαταστάσεών μας θα συνεχίσουν να πληρούν τα νομικά πρότυπα. Η Leonardo παραμένει ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους».



Η κ. Kέλι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

