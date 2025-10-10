Εργαζόμενοι νοσοκομείου Αττικόν για τη λάθος χορήγηση φαρμάκου: «Είμαστε κάτω από τα όρια ασφαλείας»

«Σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε ιατρικό, ειδικά όμως σε νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό. Όλα τα τμήματα, όλες οι κλινικές, τα χειρουργεία είναι υποστελεχωμένα, δυστυχώς δεν υπάρχει προσωπικό» επεσήμανε μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 10/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου «Αττικόν», Γιάννης Πλαγιαννάκος.

Αφορμή ήταν το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο, όταν 22χρονη ασθενής έλαβε λάθος φάρμακο, με αποτέλεσμα να υποστεί αλλεργικό σοκ λίγα μόνο 24ωρα από τον θάνατο 28χρονης εγκύου λόγω παρόμοιου συμβάντος στην Άρτα.

Ο κ. Πλαγιαννάκος σημείωσε: «Όταν το προσωπικό είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας καθημερινά, θα γίνουν και λάθη δυστυχώς, δεν πρέπει να γίνονται λάθη αλλά θα γίνουν. Δεν μπορεί να δουλεύεις απόγευμα, πρωί, νύχτα, οι ειδικευόμενοι να δουλεύουν τόσες ώρες συνέχεια στις εφημερίες και αυτά. Άνθρωποι είναι, λάθη θα γίνουν».

Στην εκπομπή του Mega μίλησε επίσης και η Ματίνα Παγώνη επισημαίνοντας: «Όντως υπάρχουν ελλείψεις, αλλά οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν έχουμε δικαίωμα, ο δικός μας τομέας να κάνουμε λάθη, γιατί εμείς έχουμε ζωή και θάνατο. Σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη».



«Θα πρέπει όλοι μας να τηρούμε πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μην γίνεται κανένα λάθος στον ιατρικό χώρο στους ασθενείς», κατέληξε με νόημα.