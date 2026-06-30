Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία – Νεκρός 46χρονος μηχανικός σε εργοτάξιο στο Ξηρόμερο

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοτάξιο στον οδικό άξονα Βούστρι – Μοναστηράκι, στην περιοχή Τρύφου Ξηρομέρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 46χρονου μηχανικού, με καταγωγή από την Άρτα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του. Ο 46χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν προσαγωγές δύο ατόμων, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Η τραγωδία έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία της Άρτας και στον τεχνικό κόσμο.