Αταμάν: «Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ και τις βολές;»

Ο Ολυμπιακός έκανε τα έυκολα δύσκολα αλλά στο τέλος νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό στην Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε κυρίως στις αποφάσεις των διατητών σε κρίσιμες φάσεις του παιχνιδιού. Την ώρα των δηλώσεων, ακούγονται οι διαμαρτυρίες των συνεργατών του στην διαιτητική τριάδα, όπως υπογράμμισε και ο Τούρκος τεχνικός.

«Οι συνεργάτες μου μιλάνε στους διαιτητές. Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ και τις βολές. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σφύριγμα» είπε μεταξύ άλλων στην πρώτη του τοποθέτηση ο Αταμάν και συνέχισε:



«Ημασταν κακοί επιθετικά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να σκοράρεις. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, χάσαμε τα σουτ όμως. Είναι το 1-0, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό».

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος προπονητής εμφανώς εκνευρισμένος δήλωσε: «Στην Τουρκία υπάρχουν πολλές παραγωγές και ταινίες. Κάθε βδομάδα ο κόσμος μένει και βλέπει στο σπίτι. Το ίδιο κάνετε και οι Έλληνες. Έτσι είναι και οι τελικοί μας. Ο κόσμος που βλέπει σπορ, το βλέπει σαν να βλέπει ταινία. 29-5 βολές για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. 29 αυτοί, 5 εμείς. Για εσάς στα media της Ελλάδας, συνεχίστε να γραφέτε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη. Συνεχίστε!», είπε χαρακτηριστικά.