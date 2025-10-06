«Εργολάβος σκάβει, εργολάβος μετράει, εργολάβος πληρώνεται» – Απίστευτη παραδοχή για το έργο εκβάθυνσης του λιμανιού

Μια απίστευτη παραδοχή ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, σχετικά με το πολυσυζητημένο έργο εκβάθυνσης του λιμένος Ναυπλίου — ένα έργο αξίας εκατομμυρίων ευρώ που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης, δύο μέλη του Δ.Σ. παραδέχθηκαν πως η τελική επιμέτρηση του έργου - η οποία παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις ως προς τα επιτευχθέντα βάθη - έγινε από τον ίδιο τον εργολάβο! Δηλαδή, ο ανάδοχος που εκτέλεσε το έργο, ήταν και αυτός που μέτρησε τα αποτελέσματα της δουλειάς του.

