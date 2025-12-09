Εριέττα Κούρκουλου: «Έχω δυσκολευτεί να κάνω φιλίες, γιατί είμαι δύσκολος άνθρωπος»

Στην σχέση με τα αδέλφια της, αλλά και στον τρόπο που μεγάλωσε αναφέρθηκε η Εριέττα Κούρκουλου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και παραδέχθηκε:

«Όταν ήμουν έξι ετών είχα ρωτήσει τη μητέρα μου αν είμαστε κανονικοί γιατί έβλεπα τη διαφορά στο σχολείο με τα άλλα παιδιά. Και πήγαινα σε ένα πλούσιο σχολείο, δεν είναι ότι πήγαινα στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς. Το ότι είχα πάντα ασφάλεια μαζί μου σαν παιδί, ένιωθα ότι με περιορίζει. Πιο πολύ στην εφηβεία. Δε μπορώ να πω ότι έχω δυσκολευτεί να κάνω φιλίες λόγω του οικονομικού υπόβαθρου. Έχω δυσκολευτεί γιατί είμαι δύσκολος άνθρωπος γενικά. Αν κάτι δεν έχω, αυτό είναι ανασφάλεια».

Η Εριέττα Κούρκουλου έκανε αποκαλύψεις και για την σχέση με τα αδέλφια της: «Με τα αδέλφια από τη πλευρά του πατέρα μου, έχω επαφή. Και με τον Άλκη και τη Μελίτα. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, όταν έφυγε ο μπαμπάς μας. Τα αδέλφια που είναι από άλλο πατέρα, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά γιατί η μαμά είναι εκείνη που πάντα ενώνει το σπίτι.

Με τον Πάρι, πάντα είχαμε κοινά, ήμασταν συνέχεια μαζί. Με τα άλλα αδέλφια μου, επειδή έχουμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, οπότε για κάποια χρόνια ήμασταν και σε άλλες φάσεις, λίγο χαθήκαμε. Τώρα που κι εγώ μεγάλωσα και έχω κάνει οικογένεια μπορούμε να έχουμε πιο πολλά κοινά» τόνισε.