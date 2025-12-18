Εριέττα Μανούρη: «Έχω βρεθεί σε κακοποιητικό περιβάλλον, όχι με βία και φωνές, αλλά πιο ύπουλα»

Η Εριέττα Μανούρη, που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του MEGA, “Μια νύχτα μόνο”, αλλά και στη θεατρική παράσταση “Αλεξάνδρεια” που ανεβαίνει στο “Παλλάς” μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για το κακοποιητικό εργασιακό περιβάλλον με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη στο παρελθόν.

«Έχω βρεθεί σε περιβάλλοντα αρκετά κακοποιητικά, όχι όπως τα φαντάζεται κάποιος, με βία και φωνές, αλλά πιο ύπουλα. Δεν άκουσα κάποιον να με βρίζει, αλλά υπήρξε κακοποιητικός με το γάντι ενώ ήταν χαμογελαστός. Αυτή η συνεργασία με διέλυσε, αλλά με έκανε και πιο δυνατή».

«Θα βγάλω τη χρονιά και θα σταματήσω»

Η νεαρή ηθοποιός αποκάλυψε πως έσφιξε τα δόντια και κατάφερε να βγάλει τη σεζόν, φυσικά δεν συνέχισε μετά, ενώ μοιράστηκε τα όσα είχε ζήσει με τους συναδέλφους της, ώστε κι εκείνοι με τη σειρά τους να είναι πιο προσεκτικοί στις μελλοντικές τους συνεργασίες. «Δεν έφυγα γιατί είμαι και εγώ αρκετά εγωίστρια, δεν ήθελα να του κάνω τη χάρη.

Είχα κοπιάσει αρκετά με τις πρόβες και είπα θα τη βγάλω τη χρονιά και θα σταματήσω! Δεν θα συνέχιζα στη δεύτερη χρονιά, όπως και έγινε. Απλά φρόντισα να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους φίλους μου για αυτό τον άνθρωπο, για τη συμπεριφορά του, ώστε να μην την πατήσει κάποιος και δουλέψει μαζί του.

Είναι βαριά λέξη να πω πως έχω πληρώσει κάποιο τίμημα για να πω την αλήθεια, ούτε έχω κάνει θυσίες. Μου έχουν έρθει ομαλά τα πράγματα μέχρι στιγμής».