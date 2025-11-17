Εριέττα Μανούρη: «Είναι φρικτές οι ερωτήσεις που αφορούν στο πότε μια γυναίκα θα γίνει μητέρα»

Η Εριέττα Μανούρη ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” και αναφέρθηκε στο πώς διαχειρίζεται όλους όσοι κάνουν ερωτήσεις του τύπου: “Δεν θα γίνεις μανούλα; Πότε θα γίνεις μανούλα; Δεν θα το βάλεις μπρος;”. «Πόσο φρικτές είναι αυτές οι ερωτήσεις! Τώρα που μπήκα στα 30, κάπως έχει αρχίσει και εμένα ίσως λίγο να με απασχολεί. Στο “Μια νύχτα μόνο” έχω παιδιά και όταν είχα την κοιλίτσα μου έλεγαν στο σετ: “Άντε και σου πάει και πότε κι εσύ” και έλεγα “παιδιά ένα λεπτό”.

«Δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα»

Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα από πίσω. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και μας φαίνεται λίγο υπερβολικό αλλά δεν είναι, ειδικά από μια ηλικία και μετά. Αν και πια οι γυναίκες κάνουν παιδιά και στα 35 φεύγα και πολύ παραπάνω. Για μένα αυτό είναι καλό γιατί σίγουρα δεν είμαι σε αυτή τη φάση, οπότε νιώθω ότι έχω το περιθώριο και είναι ΟΚ και δεν θα με κρίνει και κανένας.

«Διάφορα κατηγορίες γυναικών»

Αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα θεωρώ ότι πρέπει να τα καταρρίψουμε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο. Υπάρχουν κατηγορίες γυναικών. Θεωρώ ότι υπάρχουν γυναίκες που κάπως γεννιούνται και σαν να είναι έτοιμες από πάντα να γίνουν μητέρες και υπάρχουν και οι γυναίκες -είμαι σε αυτή την κατηγορία- που πρέπει να τους το βγάλει ο άλλος για να το κάνουν. Κάπως έτσι θα χτυπήσει το δικό μου ρολόι».