Δεν χρειαζόταν να τρέξει, να ντριμπλάρει ή να σκοράρει για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Ερίκ Καντονά έμπαινε στο γήπεδο με τον γιακά σηκωμένο, το κορμί ίσιο, το βλέμμα κάπου ανάμεσα στην πρόκληση και την πλήξη, και αρκούσαν λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβεις ότι κάτι θα συμβεί. Μπορεί ένα κοντρόλ με το στήθος, μια πάσα με το εξωτερικό, ένα τελείωμα χωρίς φόρα. Μπορεί και μια έκρηξη που θα τίναζε τα πάντα στον αέρα.

Με τον Καντονά ποτέ δεν ήξερες ποια από τις δύο εκδοχές θα εμφανιστεί.

Ίσως γι' αυτό δεν έμοιασε ποτέ με κανέναν άλλο.

Κυριακή 24 Μαΐου 2026. Ο άνθρωπος που οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βάφτισαν "King Eric" γίνεται 60 ετών. Όχι ότι ο χρόνος τον έκανε πιο εύκολο να εξηγηθεί. Ο Καντονά παραμένει μία από τις πιο γοητευτικές αντιφάσεις που πέρασαν από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο: σκληρός όσο δεν παίρνει μέσα στο γήπεδο, αλλά ικανός να πει στην πρόσφατη παρουσία του στις Κάννες, ότι πίσω από αυτή την εικόνα υπήρχε πάντα «ένας ποιητής με ευαίσθητη καρδιά».

Αυτή είναι η φράση που ανοίγει την πόρτα στον πραγματικό Καντονά. Όχι στον μύθο που φτιάχτηκε από τα γκολ, τα πρωτοσέλιδα, τις αποβολές και εκείνη την αξέχαστη κλωτσιά στο Selhurst Park. Αλλά στον άνθρωπο που πέρασε μια ζωή μοιάζοντας απειλητικός, ενώ μέσα του έβραζαν πράγματα πολύ πιο περίπλοκα από τον θυμό.

Ο Καντονά στις Κάννες: Ένας κινηματογραφικός ποδοσφαιριστής

Στο Φεστιβάλ των Καννών, ο Ερίκ Καντονά δεν εμφανίζεται πια ως ο παλιός ποδοσφαιρικός σταρ που καλείται να θυμηθεί τα μεγαλεία του. Εμφανίζεται σχεδόν εκεί όπου ανήκε πάντα: μπροστά σε μια οθόνη.

Το ντοκιμαντέρ Cantona, σε σκηνοθεσία David Tryhorn και Ben Nicholas, συμμετέχει στις ειδικές προβολές του Φεστιβάλ των Καννών 2026. Σε αυτό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Άλεξ Φέργκιουσον, Γκι Ρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο ίδιος ο Καντονά, σε μια ταινία που τον παρουσιάζει ως έναν άνθρωπο «στοχαστικό και εκρηκτικό», παρεξηγημένο ως εχθρικό και άγνωστο, μέχρι να βρεθεί κάποιος που τον κατάλαβε, τον αγάπησε και τον συγχώρησε.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο Καντονά περιέγραψε τη ζωή του σαν την ιστορία ενός ανθρώπου που έψαχνε την ταυτότητά του και ενός άλλου που τον βοήθησε να τη βρει. Αυτός ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Ήταν σχεδόν μια πρόκληση που αποδέχθηκε ο Άλεξ Φέργκιουσον», είπε, όπως περιγράφει η Marca.

Και ύστερα αποκάλυψε κάτι που μοιάζει βγαλμένο από σενάριο. Κάποια στιγμή, ακόμη και ο Φέργκιουσον είχε κουραστεί από τον ατίθασο χαρακτήρα του και σκέφτηκε να τον αφήσει να φύγει. Εκεί, σύμφωνα με τον Καντονά, επενέβη η Κάθι Φέργκιουσον, η σύζυγος του Σκωτσέζου προπονητή, και τον έπεισε να συνεχίσει μαζί του.

«Σε κάποια στιγμή, ήθελε να με αφήσει να φύγω, αλλά η γυναίκα του τον έπεισε να συνεχίσει μαζί μου», είπε ο Καντονά.

Αν δεν ήξερες ότι μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα μπορούσε πράγματι να είναι ταινία. Ο πιο αυστηρός μάνατζερ του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο προπονητής που έχτισε μια αυτοκρατορία πάνω στον έλεγχο και την πειθαρχία, να σώζει τελικά τον πιο απείθαρχο παίκτη της γενιάς του επειδή κάποιος του θύμισε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε μόνο όρια. Ήθελε και αγάπη.

Ο Γκι Ρου, ο άνθρωπος που τον είχε ζήσει από μικρό στην Οσέρ, το είχε πει στον Φέργκιουσον με τρόπο απλό: «Πρέπει να τον αγαπήσεις. Κι αν του δώσεις αυτή την αγάπη, θα σου τα δώσει όλα πίσω».

Ο Καντονά τα έδωσε.

Και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άλλαξε εποχή.

Η επιρροή του δεν φάνηκε μόνο στα αποτελέσματα. Φάνηκε και στον τρόπο που μεγάλωσαν δίπλα του οι νεότεροι. Ο Μπέκαμ, ο Γκιγκς, ο Σκόουλς, ο Νέβιλ, εκείνη η γενιά που θα έπαιρνε αργότερα τη σκυτάλη και θα έφτιαχνε τη δική της δυναστεία, έβλεπε καθημερινά έναν παίκτη που δεν ζητούσε την ευθύνη, την άρπαζε. Στις προπονήσεις, στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, ο Καντονά έδειχνε ότι η τεχνική χωρίς προσωπικότητα δεν φτάνει. Πρέπει να αντέχεις και το βάρος της στιγμής.

Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που άφησε πίσω του. Ότι η Γιουνάιτεντ δεν έπρεπε απλώς να νικά. Έπρεπε να μπαίνει στο γήπεδο σαν να θεωρεί τη νίκη φυσική της κατάσταση.

Το «άγριο παιδί» που δεν χωρούσε στη Γαλλία

Πριν γίνει βασιλιάς στο Μάντσεστερ, ο Καντονά ήταν το πρόβλημα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Το παιδί από τη Μασσαλία που κουβαλούσε μέσα του ταλέντο και φωτιά σε ίσες δόσεις. Στην Οσέρ, στη Μαρσέιγ, στη Μονπελιέ, στη Νιμ, όλοι έβλεπαν αυτό που μπορούσε να γίνει. Αλλά όλοι έπεφταν πάνω και σε αυτό που δεν μπορούσαν να ελέγξουν.

Γιατί ο Καντονά δεν ήταν απλώς ένας νευρικός παίκτης. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν άντεχε να του μικραίνουν τον χώρο. Όταν ένιωθε ότι τον έκλειναν σε κουτί, το έσπαγε. Μερικές φορές με τρόπο δημιουργικό. Άλλες φορές με τρόπο καταστροφικό.

Δεν ήταν δύσκολος. Ήταν απρόβλεπτος. Μπορούσε να κερδίσει ένα ματς με μια κίνηση και να καταστρέψει την ηρεμία μιας ομάδας με μια έκρηξη. Το BBC θυμίζει την περίοδο που πέταξε τη φανέλα της Μαρσέιγ στο χορτάρι, διοχέτευσε τον θυμό του σε καυγάδες, εκνευρίστηκε με διαιτητική απόφαση και πέταξε την μπάλα προς τον διαιτητή. Όταν η ποινή του μεγάλωσε, απομακρύνθηκε από το ποδόσφαιρο και πέρασε εβδομάδες περπατώντας στις παραλίες της Καμάργκ, διαβάζοντας, ζωγραφίζοντας και ακούγοντας μουσική.

Μια λεπτομέρεια που λέει πολλά. Ο Καντονά δεν έφευγε από το ποδόσφαιρο για να κρυφτεί. Έφευγε γιατί δεν άντεχε να το ζει μισό. Ή θα του έδινε όλο του το αίμα ή θα απομακρυνόταν από αυτό σαν να είχε καεί.

Στη Γαλλία τον είδαν κυρίως ως πρόβλημα. Στην Αγγλία, στην αρχή, τον κοίταξαν με δυσπιστία. Ο ίδιος θυμήθηκε μιλώντας στις Κάννες ότι όταν έφτασε εκεί δεν υπήρχαν Γάλλοι και υπήρχαν ελάχιστοι ξένοι στο πρωτάθλημα. «Οι άνθρωποι με κοιτούσαν με κάποια περιφρόνηση», είπε.

Ίσως αυτό ακριβώς τον «έφτιαξε».

Ο Καντονά δεν ήταν παίκτης για να μπαίνει κάπου ήσυχα. Ήθελε αντίσταση. Ήθελε κοινό. Ήθελε έναν κόσμο να τον αμφισβητεί για να σηκώσει λίγο πιο ψηλά τον γιακά.

Η Αγγλία που τον υποτίμησε και μετά του έδωσε θρόνο

Η πορεία του στην Αγγλία ξεκίνησε από τη Λιντς, σχεδόν μετά από μια παρεξήγηση με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Αφού η Γαλλία έμοιαζε να τον έχει χάσει, ο Μισέλ Πλατινί του πρότεινε μια νέα αρχή στην Αγγλία. Ο Καντονά βρέθηκε πρώτα στο Σέφιλντ, πίστεψε ότι πήγε για να υπογράψει, έπαιξε φιλικό και πέτυχε τρία γκολ, αλλά ο Τρέβορ Φράνσις ζήτησε περισσότερο χρόνο. Το τέλος αυτής της ιστορίας τον έστειλε στη Λιντς.

Κι από εκεί, στην κίνηση που θα άλλαζε την Premier League.

Τον Νοέμβριο του 1992, ο Καντονά υπέγραψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Φέργκιουσον δεν ήταν ακόμη η μηχανή τίτλων που θα γινόταν. Η Γιουνάιτεντ ήταν όγδοη στη βαθμολογία, ο Ντιόν Ντάμπλιν είχε σπάσει το πόδι του και ο Φέργκιουσον έψαχνε επιθετική λύση. Ένα τηλεφώνημα της Λιντς για τον Ντένις Έργουιν άνοιξε τελικά τον δρόμο για μια άλλη ερώτηση: αν πουλιέται ο Καντονά. Μέσα σε μία ώρα, το deal είχε πάρει μορφή.

Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι γεμάτη μεταγραφές που φαίνονταν λογικές. Αυτή δεν ήταν μία από αυτές.

Ήταν ρίσκο. Ένας παίκτης με κακή φήμη, εκρηκτικός, ατίθασος, σε μια ομάδα που είχε κουραστεί να κυνηγά το πρωτάθλημα. Αλλά ο Φέργκιουσον είδε κάτι που οι άλλοι δεν άντεχαν να διαχειριστούν. Είδε ότι πίσω από την αλαζονεία υπήρχε αγωνιστική ευφυΐα. Πίσω από την έκρηξη, μια σπάνια αίσθηση του χώρου. Πίσω από το θράσος, ένας παίκτης που μπορούσε να μεταδώσει αυτοπεποίθηση σε ολόκληρη την ομάδα.

Ο Καντονά δεν ήταν φορ περιοχής. Δεν ήταν απλώς σκόρερ. Ήταν ο παίκτης που κατέβαινε ανάμεσα στις γραμμές, έπαιρνε την μπάλα με πλάτη, γύριζε το σώμα και έβλεπε πάσα πριν καν οι υπόλοιποι καταλάβουν ότι υπήρχε διάδρομος. Μπορούσε να σκοράρει. Αλλά, κυρίως, μπορούσε να αλλάξει τη θερμοκρασία ενός αγώνα.

Δεν ήταν ο πιο γρήγορος, ούτε ο πιο αθλητικός. Δεν είχε την έκρηξη ενός καθαρού winger ούτε την αίσθηση του «φονιά» που ζει μόνο για το κουτί. Η δύναμή του ήταν αλλού. Στο πρώτο άγγιγμα. Στο πώς προστάτευε την μπάλα με το σώμα. Στο πώς έβγαινε από την πίεση χωρίς να δείχνει ότι βιάζεται. Στο πώς τραβούσε μαζί του έναν στόπερ και άνοιγε χώρο για τον Μαρκ Χιουζ, τον Αντρέι Καντσέλσκις ή, λίγο αργότερα, για τα παιδιά που μεγάλωναν γύρω του.



Ο Καντονά ήταν από εκείνους τους παίκτες που δεν μετριούνται μόνο με γκολ. Μετριούνται με το πώς αλλάζουν την αυτοπεποίθηση μιας ομάδας. Με το πώς παίρνουν μια επίθεση που μοιάζει προβλέψιμη και της δίνουν παύση, ρυθμό, απειλή. Σαν να κρατούσε για μισό δευτερόλεπτο περισσότερο την μπάλα, μόνο και μόνο για να αναγκάσει όλους τους υπόλοιπους να κινηθούν όπως ήθελε εκείνος.

Η Γιουνάιτεντ δεν έγινε απλώς καλύτερη μαζί του. Άλλαξε περπάτημα. Πήρε εκείνο το θράσος που αργότερα θα έμοιαζε φυσικό της χαρακτηριστικό. Σαν να μπήκε ένας Γάλλος στο Ολντ Τράφορντ και να είπε σε όλους: «Από εδώ και πέρα, θα παίζουμε σαν να μας ανήκει το γήπεδο».

Δεν ήταν τυχαίο ότι με τη Γιουνάιτεντ κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα σε πέντε σεζόν στην Premier League.

Ίσως στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου, μέτρησε 70 γκολ σε 156 εμφανίσεις με τη Γιουνάιτεντ. Σε όλες τις διοργανώσεις με τους «κόκκινους διαβόλους», το αποτύπωμά του έφτασε τα 82 γκολ σε 185 ματς. Αλλά η πραγματική του στατιστική ήταν άλλη: πριν από εκείνον, η Γιουνάιτεντ περίμενε 26 χρόνια για να ξαναγίνει πρωταθλήτρια Αγγλίας. Με εκείνον, έμαθε να κερδίζει σαν να θυμήθηκε ξαφνικά ποια ήταν.

Η κλωτσιά

Και μετά ήρθε το Selhurst Park.

25 Ιανουαρίου 1995. Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Καντονά έχει μόλις αποβληθεί. Περπατά προς τα αποδυτήρια. Φορά μαύρα. Η εξέδρα είναι πολύ κοντά, σχεδόν πάνω του. Δεν υπάρχει εκείνη η απόσταση ασφαλείας που κάνει σήμερα τους ποδοσφαιριστές να μοιάζουν ίσως λίγο περισσότερο προστατευμένοι. Υπάρχει θόρυβος, ένταση, βρισιές, σώματα που γέρνουν προς το μέρος του.

Και ξαφνικά, ο χρόνος σταματά.

Ο Καντονά δεν περπατά πια. Εκτοξεύεται.

Το πόδι τεντώνεται στον αέρα, το σώμα φεύγει προς την πρώτη σειρά, οι άνθρωποι γύρω παγώνουν για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και μετά όλα γίνονται χάος. Μια από εκείνες τις εικόνες που δεν περιγράφονται απλώς, αλλά μένουν κολλημένες για πάντα στο μυαλό.

Εκείνη η κλωτσιά kung fu στον οπαδό της Κρίσταλ Πάλας, Μάθιου Σίμονς, έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία της Premier League, ίσως και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Δεν υπάρχει τρόπος να το ωραιοποιήσεις. Ήταν βία. Ήταν λάθος. Ήταν μια πράξη που θα μπορούσε να τελειώσει την καριέρα του.

Αλλά αν θέλει κάποιος να γράψει αληθινά για τον Καντονά, δεν φτάνει να παγώσει την εικόνα στον αέρα και να τον αφήσει εκεί. Πρέπει να κοιτάξει τι υπήρχε πίσω από αυτή τη στιγμή.

Ο ίδιος είπε πως είχε δεχθεί προσβολές χιλιάδες φορές χωρίς να αντιδράσει. «Αλλά μερικές φορές είσαι εύθραυστος».

Εκεί είναι η ρωγμή.

Ο παίκτης που έμοιαζε άτρωτος, ο άνδρας που περπατούσε σαν να μην έχει ανάγκη κανέναν, παραδεχόταν ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ευάλωτος. Όχι αθώος. Ευάλωτος.

Και βέβαια, επειδή είναι ο Καντονά, δεν θα έδινε ποτέ την καθαρή, «τακτοποιημένη» μεταμέλεια που περίμενε ο κόσμος. Χρόνια αργότερα, μιλώντας για εκείνη την κλωτσιά, είπε πως μετάνιωσε μόνο για ένα πράγμα: «Θα ήθελα να τον είχα κλωτσήσει ακόμη πιο δυνατά».

Γιατί ο Καντονά δεν είναι εύκολος ήρωας. Δεν είναι ο παλαίμαχος που γλυκαίνει με τα χρόνια και τακτοποιεί το παρελθόν του σε ασφαλείς αφηγήσεις. Κρατά μέσα του τον ποιητή και τον ταραχοποιό, τον ευαίσθητο άνθρωπο και τον εκρηκτικό παίκτη, χωρίς να προσπαθεί να τους συμφιλιώσει για να νιώσει το κοινό πιο άνετα.

Ίσως γι' αυτό παραμένει τόσο γοητευτικός. Και τόσο άβολος.

Οι γλάροι, το αλιευτικό και η πιο διάσημη μη απολογία του ποδοσφαίρου

Μετά την κλωτσιά ήρθε η τιμωρία. Ήρθαν τα δικαστήρια, οι ποινές, οι κάμερες, η δημόσια καταδίκη. Και ύστερα ήρθε η πιο παράξενη συνέντευξη Τύπου που έχει δώσει ποτέ ποδοσφαιριστής.

Ο Καντονά κάθισε μπροστά στους δημοσιογράφους και είπε τη φράση που έγινε σχεδόν εξίσου διάσημη με την ίδια την κλωτσιά: «Όταν οι γλάροι ακολουθούν το αλιευτικό, είναι επειδή πιστεύουν ότι θα πεταχτούν σαρδέλες στη θάλασσα».

Μετά σηκώθηκε και έφυγε.

Πίσω από αυτή την ατάκα, υπάρχει μια μικρή ιστορία, έτσι όπως την περιγράφει το BBC: ο Καντονά ρωτούσε τους ανθρώπους γύρω του πώς λέγεται στα αγγλικά το ψαράδικο καράβι, πώς λέγονται οι γλάροι, πώς λέγονται οι σαρδέλες, πριν μπει στην αίθουσα και αφήσει τη φράση σαν γρίφο μπροστά σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους.

Ήταν απολογία; Ήταν ειρωνεία; Ήταν ποίημα; Ήταν περιφρόνηση προς τον Τύπο; Μάλλον όλα μαζί.

Αυτό έκανε πάντα ο Καντονά. Έδινε μια φράση και την άφηνε να κυκλοφορεί χωρίς οδηγίες χρήσης. Δεν εξηγούσε τον εαυτό του. Ίσως γιατί φοβόταν ότι η εξήγηση θα τον έκανε μικρότερο. Ίσως γιατί ήξερε πως, σε ένα ποδόσφαιρο που ζητά από όλους καθαρές δηλώσεις και προβλέψιμες συγγνώμες, ο ίδιος είχε μεγαλύτερη δύναμη όταν έμενε ακατανόητος.

Το Παρίσι, ο Φέργκιουσον και η αγκαλιά που χρειαζόταν

Η πιο ανθρώπινη σκηνή όμως δεν είναι η κλωτσιά. Είναι αυτό που έγινε μετά, μακριά από το γήπεδο.

Η τιμωρία τον είχε διαλύσει. Δεν μπορούσε να παίξει ούτε σε οργανωμένα φιλικά. Η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να τον κρατήσει ζωντανό αγωνιστικά με προπονητικά παιχνίδια, αλλά η ομοσπονδία αντέδρασε. Ο Καντονά απογοητεύτηκε τόσο πολύ, ώστε ενημέρωσε τον σύλλογο ότι θα γυρίσει στη Γαλλία.

Τότε ο Φέργκιουσον ταξίδεψε στο Παρίσι.

Σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου, συνάντησε τον Καντονά σε ένα εστιατόριο όπου δεν υπήρχε κανείς άλλος, με την ταμπέλα «κλειστό» να κρέμεται στην πόρτα. Ο Καντονά χάρηκε που τον είδε. Ο Φέργκιουσον πίστευε ότι ο παίκτης ήθελε απλώς κάποιος να του βάλει το χέρι στον ώμο και να τον πείσει ότι όλα θα πάνε καλά.

Εδώ βρίσκεται ίσως η πραγματική σχέση τους.

Όχι στο χορτάρι και στους τίτλους. Όχι στα αποδυτήρια. Όχι στις φωνές και στην πειθαρχία. Αλλά σε εκείνη την εικόνα: ένας προπονητής που ταξιδεύει για να κρατήσει κοντά του έναν παίκτη που όλοι οι άλλοι θα θεωρούσαν χαμένη υπόθεση.

Ο Καντονά είπε στις Κάννες ότι η σχέση του με τον Φέργκιουσον «θα μπορούσε να είναι το σενάριο μιας ταινίας». «Θα μπορούσε να είναι μια ιστορία αγάπης».

Και δεν ήταν υπερβολή.

Είναι μια ιστορία αγάπης, μόνο που γράφτηκε με τάκλιν, αποβολές, φωνές, τίτλους και εκείνη την παράξενη μορφή τρυφερότητας που υπάρχει μερικές φορές στο ποδόσφαιρο: όταν ένας προπονητής βλέπει στον παίκτη του κάτι που ο ίδιος ο παίκτης δεν μπορεί να διαχειριστεί.

Η επιστροφή του βασιλιά

Κι όταν όλα έμοιαζαν τελειωμένα, ο Καντονά επέστρεψε.

Επέστρεψε απέναντι στη Λίβερπουλ. Έφτιαξε γκολ, σκόραρε, ξαναμπήκε στο Ολντ Τράφορντ όχι σαν άνθρωπος που ζητούσε συγχώρεση, αλλά σαν κάποιος που είχε ακόμη δουλειά να τελειώσει. Εκείνη η σεζόν έγινε η δική του απάντηση. Η Γιουνάιτεντ «μάζεψε» τη διαφορά από τη Νιούκαστλ, πήρε το πρωτάθλημα και μετά ο Καντονά έβαλε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη Λίβερπουλ.

Δεν ήταν απλώς ότι γύρισε. Ήταν ο τρόπος που γύρισε. Στο 2-2 με τη Λίβερπουλ, την 1η Οκτωβρίου 1995, έβγαλε την ασίστ στον Νίκι Μπατ σχεδόν αμέσως και μετά πήρε ο ίδιος την ευθύνη από την άσπρη βούλα. Σαν να έλεγε στο Ολντ Τράφορντ ότι η τιμωρία είχε τελειώσει, αλλά η εξουσία του πάνω στη μεγάλη στιγμή όχι.

Από εκεί και πέρα, η Γιουνάιτεντ άρχισε να κυνηγά τη Νιούκαστλ. Και ο Καντονά έγινε ξανά ο άνθρωπος των μικρών, σκληρών 1-0. Όχι πάντα με λάμψη. Συχνά με ένα γκολ που ερχόταν εκεί που το ματς είχε κολλήσει, εκεί που η πίεση βάραινε τα πόδια των άλλων. Αυτό ήταν το ποδόσφαιρό του: δεν χρειαζόταν να κυριαρχεί σε όλο το ματς. Του αρκούσε να του ανήκει η στιγμή.

Και στον τελικό του FA Cup του 1996, πάλι απέναντι στη Λίβερπουλ, το γκολ του είχε κάτι από την ψυχρότητα που τον χαρακτήριζε. Η μπάλα βγήκε έξω από την περιοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ, το σώμα του έμεινε σχεδόν πίσω, το πόδι ήρθε πάνω στην μπάλα σαν απόφαση και όχι σαν αντίδραση. Δεν ήταν το πιο θεαματικό γκολ της καριέρας του. Ήταν όμως από τα πιο δικά του: ακριβές, ψύχραιμο, βαρύ, σε τελικό, απέναντι στη Λίβερπουλ, την ώρα που όλα ζητούσαν κάποιον να πάρει την ευθύνη.

Αν υπάρχει μία εικόνα που συνοψίζει την ποδοσφαιρική του μαγκιά, είναι αυτή: ο παίκτης που όλοι είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια να επιστρέφει και να κρίνει τίτλους.

Όχι επειδή έγινε πιο υπάκουος. Όχι επειδή έγινε πιο εύκολος. Αλλά επειδή ακόμη είχε αυτή τη σπάνια ικανότητα να κάνει τη μεγάλη στιγμή να μοιάζει δική του ιδιοκτησία.

Έφυγε όταν ένιωσε ότι η σπίθα έσβησε

Το 1997, αναπάντεχα, ο Καντονά ανακοίνωσε ότι αποσύρεται. Ήταν ακόμη 30 ετών, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 31. Για έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να συνεχίσει να κατακτά τίτλους, έμοιαζε αδιανόητο. Για τον Καντονά, έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτο.

«Είχα χάσει τη σπίθα. Το ένιωσα πολύ νωρίς», εξήγησε στις Κάννες.

Και μετά είπε μία από εκείνες τις φράσεις που μοιάζουν περισσότερο με ημερολόγιο παρά με την κλασική δήλωση ενός ποδοσφαιριστή που κρεμάει τα παπούτσια με τις τάπες: «Δεν μπορούσα να αντέξω αυτό το αίσθημα κενού, αυτόν τον χώρο όπου μπορεί να εγκατασταθεί ο διάβολος. Έχοντας ζήσει στιγμές τόσο έντονες, δεν μπορούσα να αντέξω την αίσθηση ότι η μηχανή γυρίζει πιο αργά».

Απολύτως Καντονά.

Δεν έφυγε επειδή δεν μπορούσε άλλο. Έφυγε επειδή δεν ήθελε να ζήσει τη φθορά. Δεν ήθελε να γίνει χρήσιμος, έμπειρος παίκτης. Ένας παίκτης που μπαίνει για μισή ώρα και χειροκροτείται από ευγνωμοσύνη. Δεν ήθελε να ξεθυμάνει μέσα στο ίδιο γήπεδο όπου ο ίδιος είχε δημιουργήσει ηλεκτρισμό.

Έφυγε όπως έπαιξε: απότομα, περήφανα, χωρίς να ρωτήσει κανέναν αν συμφωνεί.

Η συνέχεια στον κινηματογράφο

Μετά το ποδόσφαιρο, ο Καντονά μεταπήδησε στον κινηματογράφο. Και, όσο κι αν τότε κάποιοι το είδαν σαν ιδιοτροπία, σήμερα μοιάζει σχεδόν φυσικό.

Άλλωστε έδωσε αμέτρητες παραστάσεις στο «Θέατρο των Ονείρων», ήταν πάντα κινηματογραφικός. Όχι επειδή ήταν ωραίος με τον προφανή τρόπο. Αλλά επειδή είχε απόλυτα κινηματογραφικό πρόσωπο. Βαρύ, ειρωνικό, απόμακρο, με μια παράξενη τρυφερότητα κρυμμένη πίσω από τη σκληρότητα. Είχε βλέμμα που μπορούσε να γεμίσει το πλάνο. Είχε εκείνη την αίσθηση ότι κάτι έχει συμβεί πριν μπει στη σκηνή και κάτι θα συμβεί όταν φύγει.

Ο Guardian, στην κριτική του για το ντοκιμαντέρ Cantona στις Κάννες, θυμίζει και την κινηματογραφική του διαδρομή μετά το ποδόσφαιρο: την εμφάνισή του στο Elizabeth δίπλα στην Κέιτ Μπλάνσετ, αλλά και τον ρόλο του ως εαυτού του στο Looking for Eric του Κεν Λόουτς.

Στο Looking for Eric, ο Καντονά εμφανίζεται σχεδόν σαν φάντασμα αυτοπεποίθησης. Σαν εσωτερική φωνή ενός απλού ανθρώπου που έχει χάσει τον εαυτό του. Δεν είναι τυχαίο. Για πολλούς οπαδούς της Γιουνάιτεντ, αυτό υπήρξε και στην πραγματική ζωή: μια μορφή που έμπαινε στο γήπεδο και σου θύμιζε ότι η αυτοπεποίθηση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γύρω σου.

Η φετινή παρουσία του στις Κάννες, με το ντοκιμαντέρ Cantona, την ταινία Les Matins Merveilleux και το μικρού μήκους The Sentinel δεν μοιάζει με παράξενο δεύτερο κεφάλαιο. Μοιάζει με το φυσικό σπίτι ενός ανθρώπου που έπαιζε ποδόσφαιρο σαν να γύριζε ταινία πολύ πριν το καταλάβουν όλοι οι υπόλοιποι.

Ο σκληρός ποιητής που δεν έγινε ο «καλός» ήρωας

Ο Ερίκ Καντονά γίνεται 60 και παραμένει δύσκολος.

Ήταν ιδιοφυΐα; Ναι.

Ήταν βίαιος; Κάποιες στιγμές, χωρίς αμφιβολία.

Ήταν αλαζόνας; Συχνά.

Ήταν ευαίσθητος; Ακριβώς εκεί που οι περισσότεροι έβλεπαν μόνο σκληρότητα.

Ο Καντονά ήταν όλα μαζί.

Ήταν ο σηκωμένος γιακάς. Το αργό περπάτημα. Η πάσα που άνοιγε μια άμυνα σαν μαχαίρι. Το γκολ στον τελικό. Η κλωτσιά που δεν συγχωρείται εύκολα. Η φράση με τους γλάρους. Το βλέμμα. Ο παίκτης που ήθελε να τον αγαπήσουν σωστά. Ο άνδρας που έφυγε όταν κατάλαβε ότι η μηχανή του δεν γύριζε πια με την ίδια τρέλα.

Ακόμη και ο γιακάς, που έγινε σήμα κατατεθέν, δεν ξεκίνησε ως καλοστημένο brand. Ο ίδιος είχε πει κάποτε ότι σε ένα παιχνίδι η φανέλα του έμεινε έτσι, η Γιουνάιτεντ κέρδισε, και από τότε τον κράτησε σηκωμένο. Άλλοι ποδοσφαιριστές κρατούν προλήψεις κρυφές, φυλαχτά, ρουτίνες στα αποδυτήρια. Ο Καντονά έκανε την πρόληψη εικόνα. Και η εικόνα έγινε θρύλος.

Γιατί το ποδόσφαιρο, όσο κι αν προσπαθεί σήμερα να γίνει καθαρό, μετρήσιμο, αποστειρωμένο, δεν γεννήθηκε μόνο για τα γκολ, τις θερμικές απεικονίσεις και τις επικοινωνιακές δηλώσεις. Γεννήθηκε και για τέτοιους ανθρώπους. Για εκείνους που κάνουν χιλιάδες καρδιές να σκιρτούν σε ένα γήπεδο πριν ακουμπήσουν την μπάλα.

Γι' αυτό και η μνήμη του δεν είναι μόνο νοσταλγία για τα 90s. Είναι νοσταλγία για ένα είδος ποδοσφαιριστή που σπανίζει πια: τον παίκτη που δεν ήταν προϊόν εργαστηρίου, δεν μιλούσε «ξύλινα», δεν έπαιζε σαν να τον παρακολουθούν δέκα αναλυτές δεδομένων, αλλά σαν να είχε προσωπικό καβγά με το ίδιο το παιχνίδι. Άλλοτε το χάιδευε. Άλλοτε το προκαλούσε. Άλλοτε το πλήγωνε. Αλλά ποτέ δεν το άφηνε αδιάφορο.

Ο Ερίκ Καντονά δεν ήταν πάντα σωστός.

Αλλά ήταν πάντα αληθινός.

Και αυτό, στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή, μένει περισσότερο από όλα.

