Έρικ Ντέιν για ALS: «Δεν θα με κατηγορούσε κανείς αν κρυβόμουν κάτω από τα σεντόνια μου και έκλαιγα»

«Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι σε καλή διάθεση οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μέρα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα με κατηγορούσε αν ανέβαινα στον επάνω όροφο στην κρεβατοκάμαρά μου, κρυβόμουν κάτω από τα σεντόνια και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας», ανέφερε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Έρικ Ντέιν ο οποίος πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση και προσπαθεί να δώσει κουράγιο σε όσους υποφέρουν από την ίδια ασθένεια.

Λίγες μέρες μετά την εμφάνισή του σε ένα επεισόδιο της σειράς Brilliant Minds, στην οποία υποδύθηκε τον Μάθιου, ο οποίος αγωνίζεται να πει στη γυναίκα του ότι έχει διαγνωστεί με ALS, ο ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του για αυτό το δύσκολο ταξίδι. Μάλιστα η ερμηνεία του στην σειρά, ήταν ο πρώτος ρόλος του σταρ του Grey's Anatomy στην οθόνη από τότε που διεγνώσθη με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

Ο Έρικ Ντέιν παραδέχθηκε ότι αυτό που τον δυσκόλεψε πιο πολύ κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, ήταν ο διαχωρισμός του από τον χαρακτήρα του, ο οποίος ζούσε κάτι «τόσο πραγματικό» για αυτόν, όμως τελικά είναι «ευγνώμων» για αυτή την εμπειρία κάθαρσης, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να μοιραστώ το ταξίδι μου με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, επειδή δεν νιώθω ότι η ζωή μου έχει να κάνει πια με εμένα» είπε κλείνοντας και παραδέχθηκε ότι είναι «πολύ ενθαρρυντικό» να γνωρίζει ότι μπορεί στην πραγματικότητα να έχει «ζωντανό πνεύμα απέναντι σε κάτι τόσο φρικτό».