Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός του Grey's Anatomy

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε ο θάνατος του γνωστού ηθοποιού Έρικ Ντέιν, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στην αγαπημένη και διεθνώς δημοφιλή σειρά Grey’s Anatomy.

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 53 ετών, ενώ είναι γνωστό ότι έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Πρόκειται για την ίδια νόσο από την οποία έπασχε ο σπουδαίος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ που έφυγε από τη ζωή το 2018.

«Έχω διαγνωστεί με ALS», είχε δηλώσει ο Έρικ Ντέιν, σε συνέντευξή του στο περιοδικό People. «Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου, καθώς οδεύουμε στο επόμενο κεφάλαιο».

Τι είναι η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS)

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα (κινητικούς νευρώνες) τα οποία ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις των μυών, όπως το περπάτημα, η ομιλία, η κατάποση και η αναπνοή.

Όταν οι κινητικοί νευρώνες παύουν να λειτουργούν, ο εγκέφαλος χάνει την ικανότητά του να προκαλεί και να ελέγχει την κίνηση των μυών.

Ως αποτέλεσμα, οι μυς γίνονται μικρότεροι και πιο αδύναμοι και σταδιακά το άτομο αδυνατεί να κινηθεί κατά βούληση.

Τελικά, οι ασθενείς με ALS μπορεί να μείνουν παράλυτοι και να είναι απαραίτητη η αναπνευστική υποστήριξή τους για να μείνουν στη ζωή.

Τα πρώιμα συμπτώματα της ALS

Η μυϊκή αδυναμία είναι τo πιο κοινό πρώιμο σημάδι της ALS, που εμφανίζεται σε περίπου 60% των ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με την ασθένεια αυτή.

Τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο σε ανθρώπους, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν:

Δυσκολία στο περπάτημα, συχνά παραπατήματα και δυσκολία εκτέλεσης απλών, καθημερινών δραστηριοτήτων (πλύσιμο πιάτων, γράψιμο με μολύβι/στυλό, χειρισμός πιρουνιού στο φαγητό κλπ).

Αδυναμία στα πόδια ή/και τους αστραγάλους.

Αδυναμία στα χέρια ή αδεξιότητα.

Δυσκολία να κρατήσουν το κεφάλι σε όρθια θέση ή να διατηρήσουν μία ορθή στάση του σώματος.

Συσπάσεις και κράμπες των μυών, ειδικά εκείνων στα χέρια, τους ώμους, τη γλώσσα και τα πόδια.

Δυσκολία στην ομιλία και την φωνητική έκφραση.

Δυσκολία στην κατάποση.

Ανεξέλεγκτες περίοδοι γέλιου και κλάματος.

Η ασθένεια προσβάλλει συνήθως τα χέρια και τα πόδια πρώτα και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος. Σταδιακά επηρεάζεται το μάσημα, την κατάποση, την ομιλία και την αναπνοή.

Όταν οι μύες της αναπνοής επηρεάζονται, ο ασθενής με ALS θα χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη για να επιβιώσει. Η αναπνευστική ανακοπή είναι μια κοινή αιτία θανάτου σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η ALS δεν επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία, τον έλεγχο του εντέρου του ασθενούς και τις αισθητήριες λειτουργίες, καθώς επηρεάζει μόνο κινητικούς νευρώνες. Τα άτομα με ALS μπορούν κάλλιστα να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν με την οικογένεια και τους φίλους τους χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ποιοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο

Ηλικία: Οι περισσότεροι άνθρωποι που αναπτύσσουν ALS είναι μεταξύ 40 και 60 ετών. Ωστόσο, η ALS μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε ανθρώπους και σε νεαρότερη ηλικία, ακόμα και από τα 20 χρόνια της ζωής τους.

Φύλο: Οι άνδρες έχουν 20% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ALS. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης της ALS μεταξύ ανδρών και γυναικών εξισώνεται μετά την ηλικία των 70 ετών.

Κληρονομικότητα: Το 5 με 10% των ατόμων με ALS έχουν οικογενειακό ιστορικό ALS. Αυτά τα άτομα έχουν 50% πιθανότητα να περάσουν το γονίδιο που προκαλεί την ALS στα παιδιά τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, περίπου 90 με 95%, η αιτία εκδήλωσης της ασθένειας είναι άγνωστη.