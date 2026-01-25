«Ερυθρόλευκη» απόβαση στο Άμστερνταμ: Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του «τελικού» με τον Άγιαξ

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την επικράτηση επί του Βόλου με 1-0 χάρη στο τέρμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον όλη την προσοχή του στην 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι απέναντι στον «Αίαντα» αποτελεί έναν πραγματικό τελικό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς θα κρίνει το ευρωπαϊκό της μέλλον στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η «ερυθρόλευκη» διοίκηση προχώρησε την Κυριακή (25/01) σε επίσημη ενημέρωση προς το φίλαθλο κοινό. Η ανακοίνωση περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία και τον τρόπο προμήθειας των εισιτηρίων, ενώ τονίζεται σε αυτή για άλλη μια φορά ότι ο Άγιαξ δεν έκανε δεκτό το αίτημα για επιπλέον εισητήρια. Ο κόσμος των Νταμπλούχων Ελλάδας αναμένεται να κατακλύσει τη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», και όπως όλα δείχνουν θα μετατρέψει το Άμστερνταμ σε... Φάληρο για το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στον Ajax, που θα διεξαχθεί στο «Johan Cruijff Arena» την Τετάρτη 28/01/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Οι κάτοχοι voucher οι οποίοι δεν το έχουν ανταλλάξει με εισιτήριο πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρες 10:00-18:00 στα εκδοτήρια της Θύρας 25 του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζουμε ότι η ανταλλαγή του voucher με εισιτήριο αγώνα μπορεί να γίνει από τον ίδιο κάτοχο ή από τρίτο άτομο, προσκομίζοντας το voucher και φωτοτυπίες των απαιτούμενων παραστατικών του εκάστοτε κατόχου (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση).

Προσοχή: σε περίπτωση που τα στοιχεία του voucher δεν ταυτοποιούνται με τα στοιχεία στα προαναφερόμενα παραστατικά (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση), το voucher θα ακυρώνεται.

Ανταλλαγές voucher με εισιτήριο δεν θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε επανειλημμένα αιτήματα για την παροχή επιπλέον εισιτηρίων του 5% της χωρητικότητας του γηπέδου που δικαιούται (2.600) για να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοί μας, τα οποία απορρίφθηκαν».