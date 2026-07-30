Έριξε την «βόμβα» ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Παίκτης της Ρόμα ο Κουλιεράκης - Οι λεπτομέρειες του deal

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, καθώε μετά τις μεταγραφές του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ και του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην Ρόμα είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί.

Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Ρόμα είχε αποσπάσει ήδη από την Τετάρτη (29/7) τη θετική απάντηση του Έλληνα διεθνούς κεντρικού αμυντικού, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία σε όλα τα επίπεδα.

🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.



Agreement also with the defender since yesterday, as reported.



Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Ο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ αναμένεται να λαμβάνει ετήσιες απολαβές ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο συμβόλαιό του προβλέπονται και επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «Calciomercato» και «Sky Sports Italia», η Πέμπτη (30/7) είναι αφιερωμένη στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών που αφορούν τις οικονομικές απολαβές και τα μπόνους του ποδοσφαιριστή με τον γερμανικό σύλλογο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Κουλιεράκης θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Ρόμα, επικυρώνοντας και τυπικά τη μεταγραφή του.