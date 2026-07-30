Έριξε την «βόμβα» ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Παίκτης της Ρόμα ο Κουλιεράκης - Οι λεπτομέρειες του deal
Ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε την μεταγραφή του Κουλιεράκη στην Ρόμα.
Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, καθώε μετά τις μεταγραφές του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ και του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην Ρόμα είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί.
Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Ρόμα είχε αποσπάσει ήδη από την Τετάρτη (29/7) τη θετική απάντηση του Έλληνα διεθνούς κεντρικού αμυντικού, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία σε όλα τα επίπεδα.
Ο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ αναμένεται να λαμβάνει ετήσιες απολαβές ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο συμβόλαιό του προβλέπονται και επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «Calciomercato» και «Sky Sports Italia», η Πέμπτη (30/7) είναι αφιερωμένη στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών που αφορούν τις οικονομικές απολαβές και τα μπόνους του ποδοσφαιριστή με τον γερμανικό σύλλογο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Κουλιεράκης θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Ρόμα, επικυρώνοντας και τυπικά τη μεταγραφή του.