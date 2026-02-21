Έριξε το καρφί του ο Αταμάν: «Βλέπω μόνο οχτώ δημοσιογράφους, αν χάναμε θα ήταν γεμάτη η αίθουσα»

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του Allwyn Final 8 στην Κρήτη και πανηγύρισε την πρώτη κούπα της σεζόν, καθώς επικράτησε με 68-79 του Ολυμπιακού στα «Δύο Αοράκια».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην περιορισμένη προσέλευση των εκπροσώπων του Τύπου.

Ο Τούρκος τεχνικός, παρατηρώντας την παρουσία μόλις οκτώ δημοσιογράφων στην αίθουσα, σημείωσε πως αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό και ο τίτλος είχε καταλήξει στον Ολυμπιακό, η προσέλευση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.

«Βλέπω ότι τώρα υπάρχουν λίγοι, οκτώ δημοσιογράφοι. Αν χάναμε, είμαι σίγουρος πως θα ήταν γεμάτη η αίθουσα για να μου κάνετε ερωτήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «πρασίνων».

Αναφορικά με το αγωνιστικό σκέλος, ο Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του για τη συγκέντρωση και την απόδοσή τους, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα πέτυχε έναν από τους στόχους της σεζόν, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στην κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είδα ότι τώρα υπάρχουν λίγοι, οκτώ, δημοσιογράφοι. Αν χάναμε είμαι σίγουρο πως θα ήταν γεμάτη η αίθουσα για να μου κάνετε ερωτήσεις. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το τουρνουά. Κάναμε τρομερή πορεία. Απόψε, κάναμε σπουδαίο ματς στον τελικό. Πιστεύω ότι, ειδικά αφού μπήκε ο Χέις-Ντέιβις, παίξαμε σωστό και έξυπνο μπάσκετ. Όλοι πήραν αυτοπεποίθηση. Σε όλο το ματς παίξαμε καλή άμυνα. Όλοι έκαναν στο 100% τη δουλειά τους. Ελέγξαμε το ματς σε όλη τη διάρκεια και πιστεύω 100% αξίζαμε τη νίκη γιατί παίξαμε τέλειο μπάσκετ».

Για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν χρειάζεται σχόλιο. Έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία του από την πρώτη του διοργάνωση, σε όλα τα ματς. Είναι μικρός στόχος το να κερδίσουμε το Κύπελλο, ο μεγάλος στόχος είναι η Euroleague και το πρωτάθλημα».