Έρλινγκ Χάαλαντ: Ο «βίκινγκ» με τη χρυσή καρδιά δώρισε σπάνιο κειμήλιο 134.000 δολαρίων

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν σταματά να καταρρίπτει ρεκόρ εντός των γηπέδων, όμως η τελευταία του κίνηση εκτός αυτών είναι που κέρδισε τον σεβασμό ολόκληρης της Νορβηγίας. Ο σταρ της Premier League, γνωστός για την ταπεινότητα και τη βαθιά σύνδεση με την πατρίδα του, προχώρησε σε μια σπουδαία χειρονομία πολιτισμικής σημασίας. Μαζί με τον πατέρα του, Άλφι, αγόρασαν και δώρισαν στη βιβλιοθήκη του Μπρύνε, της πόλης όπου μεγάλωσε, ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίτυπο του βιβλίου «Heimskringla» του 1594. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε «Θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάζουν γι' αυτούς που προέρχονται από εκεί που κατάγομαι κι εγώ, από το Μπρίνε και το Γιέρεν.»

Το έργο αυτό, γραμμένο από τον μεσαιωνικό ιστορικό Σνόρι Στούρλουσον, αποτελεί εθνικό θησαυρό, καθώς εξιστορεί τη ζωή των Νορβηγών βασιλιάδων από τη δυναστεία των Γίνγκλινγκ έως το 1177. Με κόστος που άγγιξε τα 134.000 δολάρια, το βιβλίο θεωρείται το πιο ακριβό στην ιστορία της χώρας και πλέον ανήκει στην τοπική κοινότητα ως κομμάτι της εθνικής τους κληρονομιάς.

Η ζωή του Χάαλαντ στην Αγγλία μπορεί να είναι γεμάτη λάμψη, όμως ο ίδιος φροντίζει να επιστρέφει στην πατρίδα του με κάθε ευκαιρία, στηρίζοντας τοπικές ακαδημίες και πρωτοβουλίες που βοηθούν τη νέα γενιά αθλητών. Παράλληλα, η αγάπη του για την ταχύτητα και την τεχνολογία δεν κρύβεται, με τον ίδιο να τραβάει τα βλέμματα πρόσφατα και για τις επιλογές του στο γκαράζ του. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η απόκτηση μιας εντυπωσιακής Mercedes-AMG One, ενός υπεραυτοκινήτου με τεχνολογία Formula 1, η αξία του οποίου αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και της πιο πρόσφατης προσθήκης του, της συλλεκτικής Mercedes-Maybach Virgil Abloh, μια εκ των 150 του κόσμου.

Ο Νορβηγός «κίλερ» της Μάντσεστερ Σίτι συνθέτει το προφίλ ενός αθλητή που, αν και έχει τον κόσμο στα πόδια του, δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε.