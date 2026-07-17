Ελλάδα Πελοπόννησος

Ερμιονίδα: SOS για τις καταστροφές από αγριογούρουνα και λαγοκέφαλους

Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση κρατική παρέμβαση και την ένταξη της περιοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία του πρωτογενούς τομέα.

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Μέτωπο διεκδίκησης για τη διάσωση του πρωτογενούς τομέα ανοίγει ο Δήμος Ερμιονίδας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκαλούν οι αγριόχοιροι στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ο λαγοκέφαλος στην παράκτια αλιεία. Ο δήμος ξεκαθαρίζει πως τα δύο αυτά ζητήματα δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά, ούτε να επιβαρύνουν αποκλειστικά την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα για το Δημοτικό Συμβούλιο, που διεκδικεί την ένταξη της περιοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο ήδη εφαρμόζεται στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

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