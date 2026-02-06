Ερμού: Γυψοσανίδα έπεσε σε γυναίκα που περνούσε από κτίριο όπου γίνονταν εργασίες - Προσήχθη εργάτης

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε γυναίκα, η οποία περνούσε πεζή κάτω από κτίριο, επί της οδού Ερμού στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκτελούνταν εργασίες και τραυματίστηκε από πτώση γυψοσανίδας.

Αμέσως μετά την παραλαβή της άτυχης γυναίκας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένας εργάτης αλβανικής καταγωγής προσήχθη στο ΑΤ Ακροπόλεως.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.