Ερνέστο Βαλβέρδε: Γιόρτασε τα 500 παιχνίδια με τους παίκτες του, πιο χαρούμενος από ποτέ

Έχει καθίσει συνολικά στο πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 χρόνια και χθες συμπλήρωσε 500 παιχνίδια.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Αλαβές με 4-2, «γεύτηκε» τη χαρά της έκπληξης από τους παίκτες του με τον ίδιο να το χαίρεται σαν μικρό παιδί.

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, και συνθήματα «Ερνέστο Βαλβέρδε! Ερνέστο Βαλβέρδε!», ο Ινιάκι Γουίλιαμς παρέδωσε στον Βαλβέρδε και στον βοηθό του μια αναμνηστική φανέλα για να τιμήσει το επίτευγμά του. Μαζί τιμήθηκε και ο βοηθός του Γιον Ασπιάθου.

Προφανώς ο Ισπανός όπως μας είχε δείξει και στη χώρα μας στον πάγκο του Ολυμπιακού, ως ένας «κύριος» τους ευχαρίστησε λέγοντας συγκινημένος:

«Το πιο σημαντικό που πρέπει να έχεις, και αυτό που ψάχνουν όλοι οι προπονητές, είναι να σε ακολουθούν οι παίκτες. Έχω φτάσει τα 500 παιχνίδια με την Αθλέτικ σε μεγάλο βαθμό γιατί οι παίκτες ακολούθησαν την ιδέα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά και έπειτα ξέσπασαν πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια της Μπιλμπάο, με τον Βαλβέρδε να μην μπορεί να συγκρατήσει τη χαρά του για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα στην καριέρα του».

No están celebrando un título. Simplemente, Ernesto Valverde cumple 500 partidos como DT del Athletic Club.



May 2, 2026

Θυμίζουμε ό,τι είναι και η τελευταία του χρονιά στην ομάδα, αφού ο ίδιος είχε ξαφνικά ανακοιώσει ό,τι δε θα συνεχίσει με τους «ερυθρόλευκους».