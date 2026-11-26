Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της προσέγγισης της Άγκυρας με τον Χαλίφα Χαφτάρ αποκαλύπτει τουρκικό δημοσίευμα, το οποίο συνδέει την έναρξη της εξομάλυνσης των σχέσεων με την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας στον Λίβυο στρατάρχη από δυνάμεις του τουρκικού στρατού, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου.

Η επίσημη υποδοχή του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική εικόνα της μεταστροφής στις σχέσεις της Τουρκίας με τον ισχυρό άνδρα της Βεγγάζης.

Ο άνθρωπος εναντίον του οποίου η Άγκυρα είχε παρέμβει στρατιωτικά για να ανακόψει την προέλασή του προς την Τρίπολη βρίσκεται πλέον στο προεδρικό συγκρότημα, συνομιλώντας με την τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Πίσω από αυτή την προσέγγιση, ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει μια διαδικασία που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν από τη δημόσια αποκατάσταση των σχέσεων.

Η ιατρική βοήθεια που φέρεται να άνοιξε τον δρόμο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής αμυντικής ιστοσελίδας SavunmaSanayiST, η απαρχή της εξομάλυνσης των σχέσεων Άγκυρας – Χαφτάρ συνδέεται με ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των σφοδρών συγκρούσεων στη Λιβύη.

Τον Απρίλιο του 2019, οι δυνάμεις του Χαφτάρ εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Τρίπολης, επιχειρώντας να ανατρέψουν την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας. Η Τουρκία παρενέβη στρατιωτικά υπέρ της κυβέρνησης της δυτικής Λιβύης, παρέχοντας στρατιωτική υποστήριξη που συνέβαλε στην ανατροπή των ισορροπιών στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Το τουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι, ενώ οι συγκρούσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο Χαλίφα Χαφτάρ αντιμετώπισε αιφνίδιο και σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Όπως αναφέρει, μετά την ενημέρωση των τουρκικών αρχών μέσω διαφόρων διαύλων, υπήρξε άμεσος συντονισμός και μονάδα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που βρισκόταν στην περιοχή παρείχε επείγουσα ιατρική βοήθεια στον στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Άγκυρας και της ανατολικής Λιβύης.

Οι δίαυλοι της Κωνσταντινούπολης και ο ρόλος της οικογένειας Χαφτάρ

Μια διαφορετική πτυχή του παρασκηνίου παρουσιάζει ανάλυση του Türkiye Today με τίτλο «Από εχθροί σε εταίροι: Η στρατηγική κίνηση της Τουρκίας στη Λιβύη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι επαφές μεταξύ της Άγκυρας και της οικογένειας Χαφτάρ δεν διακόπηκαν ποτέ πλήρως, ακόμη και κατά την κορύφωση της πολεμικής σύγκρουσης την περίοδο 2018-2020.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε σημαντικό παρασκηνιακό δίαυλο επικοινωνίας. Πρόσωπα από το περιβάλλον του Χαφτάρ διατηρούσαν κατοικίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες στην τουρκική μεγαλούπολη, ενώ πραγματοποιούνταν επαφές και συναντήσεις με ανθρώπους της Άγκυρας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον γιο του στρατάρχη, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος, σύμφωνα με την ανάλυση, είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση αυτών των επαφών. Ο ίδιος βρίσκεται σήμερα στο πλευρό του πατέρα του και συμμετείχε στην επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η ανάλυση του Türkiye Today εκτιμά ότι η Τουρκία αξιοποίησε σταδιακά αυτούς τους διαύλους, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις νέες στρατιωτικές και πολιτικές ισορροπίες στη Λιβύη.

Από την αντιπαράθεση στη συμφωνία για την Ανατολική Μεσόγειο

Το ουσιαστικότερο στοιχείο της προσέγγισης, ωστόσο, βρίσκεται στη μεταβολή της στάσης της ανατολικής Λιβύης απέναντι στην Τουρκία και ειδικότερα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Η κυβέρνηση της Άγκυρας είχε στηρίξει στρατιωτικά την πλευρά της Τρίπολης, με την οποία υπέγραψε τη συμφωνία του 2019. Αντίθετα, το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης είχε απορρίψει το μνημόνιο το 2020, ενώ είχε αποφασίσει και τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Η εικόνα αυτή άλλαξε στις 20 Οκτωβρίου 2026, όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ανακαλώντας παράλληλα τις προηγούμενες αποφάσεις της κατά της Άγκυρας.

Το τουρκικό σχέδιο για μία Λιβύη

Σύμφωνα με την ανάλυση του Türkiye Today, η προσέγγιση με τον Χαφτάρ εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής: την προώθηση της πολιτικής επανένωσης της Λιβύης και την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Αφρική.

Η Άγκυρα επιχειρεί να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους τόσο με την κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και με το στρατόπεδο της Βεγγάζης, επιδιώκοντας να αποκτήσει ρόλο στις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ίδια ανάλυση επισημαίνεται ότι η Τουρκία καλείται να διαχειριστεί και τις διαφορετικές συμμαχίες του Χαφτάρ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ το στρατόπεδό του έχει αναπτύξει δεσμούς και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, η Τουρκία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη σχέση με την ανατολική Λιβύη ως εφαλτήριο για την ενίσχυση της παρουσίας της ευρύτερα στην αφρικανική ήπειρο, από το Σαχέλ έως το Κέρας της Αφρικής.

Το επόμενο βήμα μετά τη συνάντηση Ερντογάν – Χαφτάρ

Η επίσκεψη του Χαφτάρ στην Άγκυρα στις 25 Νοεμβρίου δεν περιορίστηκε στη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Λίβυος στρατάρχης είχε προηγουμένως επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραχίμ Καλίν και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Η σύνθεση των συναντήσεων αποτυπώνει ότι η προσέγγιση έχει ευρύτερο χαρακτήρα, με αντικείμενο την ασφάλεια, τη στρατιωτική συνεργασία, την ενέργεια και την ανοικοδόμηση.

Από την πλευρά του, ο Σαντάμ Χαφτάρ χαρακτήρισε τις συνομιλίες στην Άγκυρα σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την έναρξη μιας νέας περιόδου στις σχέσεις με την Τουρκία.