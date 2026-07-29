Ερντογάν: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους» – Αγωγός φυσικού αερίου στα Κατεχόμενα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε την αδιάλλακτη θέση της Άγκυρας για το Κυπριακό ενώ ανακοίνωσε ότι μετά το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία στα Κατεχόμενα, σχεδιάζεται πλέον και η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου.

Με νέο, αυστηρό μήνυμα για το Κυπριακό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε την αδιάλλακτη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους.



Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή του 1974 «ιστορικό σημείο καμπής», υποστηρίζοντας ότι εξασφάλισε, σύμφωνα με την τουρκική θέση, την ύπαρξη, την ελευθερία και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.



«Το Κυπριακό δεν είναι μια τεχνική συζήτηση για τον διαμοιρασμό της εξουσίας μεταξύ δύο κοινοτήτων. Είναι ζήτημα αναγνώρισης της κυρίαρχης ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί, όπως είπε, τα «εκ γενετής δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων και τα «νόμιμα συμφέροντα» της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύση.

«Σημαντική» η παρουσία Γκουτέρες στην Κύπρο

Αναφερόμενος στις προσπάθειες του ΟΗΕ, χαρακτήρισε σημαντική την πρόσφατη παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τις πρωτοβουλίες του και να βρίσκεται σε στενή διαβούλευση μαζί του.



Ο Τούρκος πρόεδρος απέρριψε εκ νέου κάθε πρόταση που, κατά την τουρκική θέση, αντιμετωπίζει τους Τουρκοκύπριους ως μειονότητα, ενώ προειδοποίησε όσους επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Η Τουρκία, όπως πριν από 52 χρόνια, έτσι και σήμερα και αύριο, δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς της και δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Άγκυρας με το ψευδοκράτος στους τομείς του τουρισμού, της ανώτατης εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποκαλύπτοντας ότι μετά τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς νερού, σχεδιάζεται και η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα, καθώς και νέα έργα υποδομών.